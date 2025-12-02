Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un fuerte accidente de tránsito en el ingreso del barrio Juan Pablo II de Río Gallegos, dejó graves consecuencias en la tarde de este martes. Dos vehículos chocaron y uno de ellos terminó colisionando contra un poste de energía eléctrica, provocando un corte de luz que afectó a gran parte de la ciudad.

El siniestro ocurrió minutos antes de las 17 horas en la intersección de las calles José Ingenieros y Prefectura Naval. Allí, una Ford EcoSport embistió el costado izquierdo de un auto Volkswagen Gol justo en la puerta del conductor.

FOTOS: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL

Por el fuerte impacto, el Gol terminó incrustándose contra un poste del tendido eléctrico. La estructura quedó visiblemente dañada: inclinada, rota en su base y sostenida únicamente por los cables, lo que generó un corte de suministro inmediato en distintos sectores de la ciudad.

El apagón afectó a numerosos barrios, donde vecinos reportaron pérdidas de energía por un par de horas.

Según pudo saber La Opinión Austral, el conductor de la Ford EcoSport sufrió una lesión en una de sus piernas y fue trasladado en ambulancia al Hospital Regional de Río Gallegos para recibir atención médica.

Personal especializado trabajó en el lugar para asegurar la zona, remover los vehículos y evaluar el daño sobre la red eléctrica.

Las autoridades locales solicitaron a la comunidad evitar la circulación por la zona mientras continúan las tareas técnicas. Se espera que el suministro eléctrico sea restablecido paulatinamente conforme avancen las reparaciones del tendido afectado.