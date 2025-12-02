Guillermo Francella viajó a España para promocionar su nueva película, “Playa de Lobos”, que se estrena el próximo 5 de diciembre; en este marco, el actor visitó “El Hormiguero“, uno de los programas mas vistos en ese país, y sorprendió al contar una anécdota sobre un encuentro con Woody Allen en Nueva York, aunque, finalmente, reveló que el desenlace era inventado.

Durante su paso por el programa español conducido por Pablo Motos, Francella participó de la dinámica “¿Está contando la verdad?”, en la que debía narrar una historia para que los participantes adivinaran si era real o falsa.

A lo largo de su relato, el actor describió cómo, mientras cenaba en un restaurante de la quinta avenida de Nueva York junto a su hermano, reconoció a personalidades famosas, entre ellos, a Woody Allen; admitió sentirse nervioso y entusiasmado, mencionando: “Conociéndome como soy yo, con mi personalidad y todo, si yo supiera hablar inglés, te juro, voy y digo: ‘¿Cómo te va?’”, lanzó.

Francella compartió con los conductores y el público su histórica dificultad para hablar en inglés, tema recurrente en su relato; manifestó, entre risas: “Estudié muchas veces, pero siempre hay un problemita… algo pasa, algo pasa, que no me llega agua al tanque. Algo pasa que no puedo hablar como yo soñaba”.

Durante la charla, Francella también hizo referencia al rol de su hermano en la anécdota, mencionando el contraste entre su fanatismo y la indiferencia de Ricardo ante los famosos presentes en el restaurante. “’Comé la pasta’, me dijo. Y, yo: ‘Sí, yo como la pasta, pero es que está, está el hombre ahí, está… está Woody Allen’”, recordó, ilustrando cómo la admiración por el director le hizo vivir un momento de nervios y humor familiar en pleno corazón de Nueva York.

Luego, el actor contó que llamó por teléfono a su hija buscando ayuda para armar una frase en inglés que le permitiera saludar a Woody Allen. “Le digo: ‘Te pido, por favor, ayudame para armarme una frase, pero escribila en fonética, así yo la estudio mientras como la pasta’. Mi hija me mandó toda una frase hermosa y yo la estudiaba y la estudiaba”, dijo, con humor.

“Se están parando y se están yendo. Me paro y ya la tenía toda estudiada. Él se da vuelta y me dice ‘Hi’, y, yo me muero. Me da la mano y yo: ‘¿Qué? Hi, nice to meet you’”, expresó, entre risas, sobre el nerviosismo que le provocó el encuentro.

La anécdota cobró intensidad cuando Francella relató que intentó saludar al director de Annie Hally Hannah y sus hermanas, y que, incluso, un comensal lo ayudó a presentarse, contando sus logros y la obtención de un Óscar por “El secreto de sus ojos”; contó: “Me invita a sentarme en la mesa y me pongo a hablar como puedo. Fue muy hermosa. Esta fue la anécdota y con la posibilidad y el sueño de que algún día me convoque para trabajar”.

El clima de juego y complicidad marcó el segmento y, mientras los invitados y el público debatían sobre la veracidad del relato, Francella reveló la verdad: todo el encuentro en el restaurante fue cierto, excepto la resolución final, que fue inventada para la consigna del programa.

Leé más notas de La Opinión Austral