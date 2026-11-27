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La producción minera argentina subió 19,2% en septiembre frente al promedio de 2023, mientras que las exportaciones de aceites crudos de petróleo crecieron 64,7% interanual en los primeros diez meses de 2026 y alcanzaron USD 8.923 millones, consolidándose como el principal producto de venta al exterior del país.

El nivel de actividad económica total cayó 1,7% interanual en agosto —la peor baja del año—, la actividad industrial retrocedió 11% y la construcción descendió 18,7% en la comparación con el promedio de 2023.

En el plano laboral del país, se perdieron 274.300 asalariados privados registrados desde noviembre de 2023 y el 84,5% de los puestos nuevos creados en 2025 quedó en condición informal.

Este comportamiento desigual de la economía nacional —con expansión en la extracción de minerales y en los envíos de crudo al exterior, frente a la caída en las actividades que concentran mayor cantidad de puestos de trabajo— surge del informe semanal del Instituto Argentina Grande (IAG), elaborado en base a estadísticas oficiales del INDEC y la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

Al medir la evolución de la producción por sector en septiembre de 2026 contra el promedio de 2023 sobre series desestacionalizadas del INDEC, el Índice de Producción Industrial (IPI) minero registró un avance de 18,36%. En el mismo período, el IPI Industrial cayó 11,03% y el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) descendió 18,74%.

Exportaciones y destinos

Dentro del Intercambio Comercial Argentino, las ventas externas de aceites crudos de petróleo sumaron USD 8.923 millones entre enero y octubre de 2026, lo que implica USD 3.507 millones más que en 2025 y una suba interanual del 64,7%. Si se agruparan harina, aceite y porotos de soja, el complejo sojero lideraría el ranking con USD 15.814 millones.

En el desglose acumulado a octubre de 2026 en base a datos del INDEC, los Aceites crudos de petróleo encabezan las exportaciones con USD 8.923 millones (64,7% interanual), seguidos por Harina y pellets de soja con USD 7.891 millones (9,7%), Maíz en grano con USD 7.769 millones (31,6%) y Aceite de soja en bruto con USD 5.608 millones (6,3%).

La lista continúa con Vehículos automóviles por USD 4.445 millones (-13,9%), Oro para uso no monetario por USD 4.422 millones (32,6%), Trigo y morcajo por USD 3.157 millones (35,1%), Carne bovina por USD 2.486 millones (37,1%), Porotos de soja por USD 2.315 millones (-37,2%) y Aceite de girasol en bruto por USD 2.018 millones (55,6%).

En cuanto a los mercados compradores, el petróleo argentino se envía principalmente a EEUU, Chile y Tailandia. La harina de soja tiene como destino central Vietnam, el aceite va sobre todo a India y los porotos a China, mientras que el maíz se dirige a Vietnam, Perú y Malasia.

Impacto en Santa Cruz

Para Santa Cruz, el crecimiento de la producción minera y el salto exportador del petróleo y del oro para uso no monetario reflejan la tracción de las principales actividades productivas de la provincia frente al retroceso nacional de la industria y la construcción y la pérdida de empleo asalariado registrado. Al mismo tiempo, la participación del 0,50% en el empleo urbano relevado por la EPH para Explotación de minas y canteras muestra el bajo peso relativo del sector extractivo en la generación directa de puestos de trabajo en los grandes centros urbanos.

Empleo

Respecto de la incidencia laboral en los 31 aglomerados relevados por la EPH del INDEC al cuarto trimestre de 2025, la Industria manufacturera representó 9,90% del empleo urbano y 16,80% del empleo registrado privado, con una tasa de informalidad sectorial del 35,60%.

La Construcción concentró 8,90% del empleo urbano y 6,20% del empleo registrado privado, aunque exhibió un 71,00% de informalidad dentro de la actividad.

En Explotación de minas y canteras, la participación en el empleo urbano fue de 0,50% y en el empleo registrado privado alcanzó 1,40%, con una informalidad sectorial de apenas 1,30%, lo que explica que la minería emplee al 0,5% de los ocupados.