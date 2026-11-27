Jésica Cirio optó por alejarse de las cámaras; actualmente, la modelo transita una etapa de bajo perfil mediático enfocada en su vínculo sentimental con el empresario Nicolás Trombino, junto a quien se convirtió en madre por segunda vez en octubre.

En ese marco, durante “Puro Show” (El Trece), el panel repasó cómo es la vida cotidiana actual de Cirio y, detalló, los proyectos comerciales que hoy ocupan su agenda laboral; según reveló Fernanda Iglesias, la modelo apostó por el comercio exterior y las ventas digitales: “Jésica decidió importar ropa de marcas de lujo deportiva y las va a vender a través de otra cuenta de Instagram”, comentó.

Y, añadió: “Además, hay otro rubro: va a traer cremas coreanas, que, ahora, son furor en el tema de la cosmética”.

A la hora de analizar el motor detrás de estas inversiones comerciales, la periodista destacó la determinación económica de la exconductora para mantenerse activa pese a su buen pasar financiero; en este marco, Iglesias, explicó:”Ella es ambiciosa, por eso, cuando se tuvo que retirar de los negocios que estaba haciendo, no se quiso quedar quieta a pesar de que tiene mucho dinero”.

Por otra parte, la conversación en el programa giró hacia el manejo reservado que Cirio hace de sus rede tras cerrar su usuario oficial abierto al público; al respecto, Pampito introdujo el tema precisando cómo administra su presencia virtual hoy en día.”Ella tiene un Instagram personal que son solo para sus amigos, pero el de figura pública le dio de baja”, destacó.

Lejos de dejar el dato ahí, Fernanda aseguró conocer, exactamente, cuál es ese perfil alternativo y le envió un mensaje directo al aire revelando cómo obtuvo esa información. “Jésica, ya sé cuál es la cuenta desde la cual nos espiás. Yo tengo gente que no la quiere y que le encanta contar cosas de ella y no quiere que sea descubierta”; asimismo, la panelista llamó la atención sobre una figura del espectáculo que integra ese círculo íntimo digital al preguntarse con asombro: “La sigue Rocío Guirao Díaz esa cuenta. ¿Por qué ella seguiría esa cuenta?”.

Finalmente, Angie Balbiani aportó el detalle clave que terminaría de confirmar la identidad detrás de ese usuario privado al explicar la elección del apodo con el que figura registrada en la plataforma; con total seguridad, la panelista cerró el debate, señalando: “¿Por qué se llama Wandy la cuenta? Porque el segundo nombre de Jésica es Wanda”.

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