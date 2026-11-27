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El canciller de Argentina Pablo Quirno se refirió a las expectativas ante la resolución del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, prevista para este sábado 28 de noviembre, tras el planteo presentado por Argentina contra el Reino Unido para pedir medidas provisionales que frenen las perforaciones vinculadas al proyecto hidrocarburífero en las Islas Malvinas.

En diálogo con Radio Mitre junto al periodista Eduardo Feinmann, el funcionario explicó el alcance procesal de la instancia, detalló los escenarios posibles y repasó las acciones diplomáticas, legales y normativas en marcha.

Al contextualizar la presentación, Quirno señaló que hace apenas diez días el país acudió por primera vez ante esa instancia internacional y pidió medidas urgentes para proteger sus derechos. “Porque entendemos que la extracción es inminente y no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras avanzan sobre nuestros recursos”, sostuvo.

La presentación argentina en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

El canciller recordó que los argumentos argentinos se expusieron el 10 y 11 de noviembre, que la contraparte británica realizó su presentación y que el tribunal emitirá su orden este sábado 28 de noviembre. Sobre lo que puede resolverse en esa instancia, indicó: “Lo que puede pasar es que el Tribunal ordene todas o alguna de las medidas solicitadas y frenen los proyectos hidrocarburíferos o que considere que a primera vista no tiene competencia para intervenir y no ordene medidas”.

Alcance y soberanía

Frente a la posibilidad de una declaración de incompetencia en esta etapa, Quirno remarcó que se trataría de una definición procesal y no de un pronunciamiento de fondo sobre los derechos de las partes. “Acá en esto del sábado no se discute soberanía. No se discute soberanía ni en esto del sábado ni en el arbitraje en sí. Entonces, cualquier tipo de resultado del arbitraje y de las decisiones de medidas provisionales no afecta la soberanía”, afirmó.

Aun ante esa alternativa, el titular de la Cancillería destacó el valor institucional de la presentación realizada ante el tribunal con sede en Hamburgo. “Hay algo importante que Argentina ya consiguió, que es dejar asentado ante un tribunal internacional —esto no ha sucedido nunca en el pasado— que existe una controversia entre la Argentina y el Reino Unido sobre los recursos del Atlántico Sur“, expresó.

Quirno añadió que el Gobierno nacional defiende los intereses del país “de una manera muy firme” y consideró que se trata de un paso relevante. “En la eventualidad que ese resultado sea como el que decís, ya de por sí hay un reconocimiento de que hay una disputa de soberanía, algo que el Reino Unido durante décadas está tratando de minimizar e inclusive ignorar”, señaló.

Frida María Armas Pfirter, una jurista santafesina que integra el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

Estrategia y sanciones

En otro tramo de la entrevista con Eduardo Feinmann, el canciller subrayó que la actuación oficial abarca distintos ámbitos más allá de la instancia judicial internacional. “Pero es importante entender también que nuestras estrategias no empiezan ni terminan en Hamburgo. Nosotros estamos actuando en todos los frentes con herramientas diplomáticas, legales, económicas, regulatorias y ya estamos viendo las consecuencias concretas”, afirmó.

Como ejemplo de efectos recientes vinculados al proyecto, Quirno mencionó anuncios públicos de la semana anterior sobre la salida de contratistas. “Rockhopper y Navitas la semana pasada tuvieron que anunciar públicamente que hay contratistas que se están bajando del proyecto, que eso también tiene un impacto en la posibilidad de revisar el proyecto”, dijo.

La delegación argentina representada por María Ibarzabal Murphy, Nico Schrijver, Marcelo Kohen y Mario Oyarzabal.

El funcionario evocó los lineamientos expuestos por el Presidente en su cadena nacional del 3 de septiembre, orientados a emplear los mecanismos legales, jurídicos y pacíficos disponibles para resguardar los intereses nacionales. En esa línea, detalló: “Por eso hemos iniciado procesos sancionatorios contra 60 empresas, accionistas, proveedores, etcétera”.

Por último, Quirno destacó el impulso interno a la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que cuenta con dictamen de mayoría y busca ampliar los instrumentos legales y las sanciones. “O sea, nadie se puede oponer lógicamente a que la República Argentina cuente con más instrumentos para defender lo que le pertenece”, concluyó.