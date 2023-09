Por Hugo Ferrer

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) realizó su 61º Asamblea General Ordinaria en la provincia de San Juan, que tiene al Diario Huarpe como anfitrión, y se desarrolló en el Hotel Del Bono Central.

En la jornada del miércoles, en la reunión del Consejo Ejecutivo, los integrantes Daniel Dessein (La Gaceta de Tucumán), Martín Etchevers (Clarín), Pablo De Luca (Infobae), acompañados por Diego Fuentes (Diario Huarpe), expusieron diversos informes y resoluciones, donde se aprobó el cambio de representante del Grupo Crónica de Buenos Aires ante Adepa: Alfredo Scoccimarro reemplaza al Dr Julio Bono.

También se leyó el informe de la comisión de Diversidad. En el de Libertad de Prensa, desde Adepa se destacó que se realizaron tres declaraciones por Twitter, las cuales fueron leídas durante la presentación:

15 de septiembre: “Repudiamos la agresión verbal y las amenazas contra Pablo Duggan, periodista de C5N, ayer, mientras estaba en un restaurante con su familia. El agresor -identificado como Lisandro Togni- quedó detenido por la policía, luego de la denuncia del conductor. Adepa aguarda la correspondiente investigación, así como la sanción al responsable.”

19 de septiembre: “Adepa repudia las amenazas proferidas contra la familia del periodista Diego Brancatelli, de C5N. El conductor contó que sus hijos fueron el blanco de los mensajes intimidatorios de parte de un desconocido, quien además publicó una foto de uno de los menores.

Según informó el canal C5N, tras una investigación el agresor fue detenido por la Policía en el partido de Pilar. Su nombre es Gabriel Alejandro Jesús Stark. Adepa espera que esta conducta repudiable sea debidamente sancionada.”

22 de septiembre: “Repudiamos el ataque contra los integrantes del móvil de CronicaTV, mientras se encontraban haciendo una transmisión en vivo en Cañuelas, luego del accidente de tránsito que le costó la vida al cantante Huguito Flores. El cronista y el camarógrafo del canal fueron atacados por una persona y luego por una patota durante la nota en vivo que estaban haciendo sobre el estado general de las rutas en el país. Durante ese trabajo, mostraron un camión cargado con madera y sin la seguridad necesaria. Allí fue cuando un sujeto salió de una vivienda y se abalanzó con un palo contra los periodistas. El primero en ser golpeado fue el periodista Marco Bustamante, quien recibió un golpe de puño. Luego le tocó al camarógrafo Rolando Bazán, quien recibió todo tipo de golpes. El atacante lo agredió con un palo con el que además destruyó parte del equipo. Luego, otras personas se sumaron a la escena en la que también arremetieron contra el resto de los trabajadores que acompañaban al móvil. El agresor aún no fue identificado pero hay material fílmico a disposición de la Justicia para que las autoridades puedan hacerlo. Adepa espera que las autoridades competentes investiguen el hecho y sancionen a los responsables.”

Hubo un homenaje a los fallecidos. Así fue como se recordó a Mario Wainfeld y se hizo un minuto de silencio.

Para el cierre del día se organizó un cóctel de bienvenida para todos los inscriptos en la Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento, en la calle Sarmiento 21 Sur.

Ramona Maciel, La Voz del Pueblo de Tres Arroyos , y Tomas Vio, Diario Olé.

Juan Carlos Fernández Llano, El Libertador de Corrientes; Fernando Rajneri, Diario Río Negro, y Diego Handera, Director Servicio de Orientación Tecnológica de Adepa.

Este jueves, después de la inauguración oficial prevista para las 11 horas, comenzarán las charlas y demás paneles de capacitación. Estas actividades convocan a periodistas, políticos, economistas y referentes de todo el país como también internacionales, contando con importantes personalidades.

Panel Escenarios políticos y económicos, a cargo de Marcos Novaro, analista y politólogo; Fausto Spotorno, economista; y moderado por Mauricio Laciar, periodista de Diario Huarpe.

IA (Inteligencia Artificial), Lecciones para los medios desde otros sectores, por Mario Tascón, presidente de Prodigioso Volcán (España).

Presentación de Google News Initiative, por Rodrigo Bonilla, gerente de Relaciones con la Industria de Noticias de Google América latina (México) y charla Desbloqueando el potencial de la first party data a través del inicio de sesión, por Mauro Terrizzi, gerente de Tecnología de La Nación.

Ejemplos prácticos del uso de Inteligencia Artificial en las redacciones, a cargo de Carlos Andrés Ardila, gerente comercial para América latina de Protecmedia (España).

Productos y audiencias en tiempos desafiantes: Lecciones aprendidas con 200 medios, a cargo de Gastón Serralta, CEO de Dosunos (Argentina)

El viernes 29, el Laboratorio de Innovación, coordinado por Chani Guyot, presidente de la Comisión de Innovación Digital de Adepa. Expondrán los casos: Agustino Fontevecchia (Perfil), Ana Tronfi (ADN Sur), Pablo Pechuan (Huarpe), y Magalí Suárez (El Litoral).

Luis Tarsitano y Sergio Romero, El Tribuno de Salta

Recordemos que la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas es una organización sin fines de lucro que agrupa a 180 empresas periodísticas de todo el país, editoras de diarios, periódicos, revistas y sitios web. Desde sus orígenes, Adepa ha desempeñado un rol activo en la defensa y promoción de la libertad de prensa, piedra fundamental del sistema democrático argentino, en el sostenimiento del periodismo profesional y en la sustentabilidad de la industria periodística (adepa.org.ar).

Los medios de comunicación y directivos en Adepa:

Miguel Angel Agulles (Notife, Santa Fe),

Marcelo Almada (Misiones Online, Posadas)

Jorge Arias (Actualidad, Gral. Villegas)

Carlos Azzariti (Página 12, Buenos Aires)

Amilcar Beron (Portal Misiones, Montecarlo, Misiones)

Claudia Bogado (La Mañana, Formosa)

Paula Boglione (Nueva Rioja, La Rioja)

Carlos De Elía (TN, Buenos Aires)

Pablo Deluca (Infobae, Buenos Aires)

Daniel Dessein (La Gaceta, Tucumán)

Diego Dillenberger (Revista Imagen, Bs. As.)

José Claudio Escribano (La Nación, Bs. As.)

Martín Etchevers (Clarín, Bs. As.)

Juan Carlos Fernández Llano (El Libertador, Corrientes)

Hugo Ferrer (Grupo Crónica/ La Opinión Austral, Río Gallegos)

Agustino Fontevecchia (Editorial Perfil, Bs.As.)

Ezequiel Franco (0221, La Plata)

Diego Fuentes (Diario Huarpe, San Juan)

Miguel Gaita (La Palabra, Berazategui)

Adrián Marcelo Gamba (Mirador Provincial, Santa Fe)

Diego Garazzi (Revista Hola Argentina, Bs.As.)

Jorge García (Noticias Argentinas)

Alfredo Goijman (Gazeta Norte, Martínez)

Elisa Celeste González (El Litoral, Santa Fe)

Georgina Goumas (El Heraldo, Concordia)

Chani Guyot (Red/ Acción)

Guillermo Ignacio (TSN Necochea)

Gonzalo Irazoqui (Ecos Diarios, Necochea)

Carlos Jornet (La Voz del Interior, Córdoba)

Héctor Lebensohn (Democracia, Junín)

Ariel López (El Mundo de Berisso)

Ramona Maciel (La Voz del Pueblo, Tres Arroyos)

Emilio Magnaghi (Ciudadano News, Mendoza)

Gastón Marcó (El Debate Pregón, Gualeguay)

Carlos Marino (Letra P, Buenos Aires)

Fernando Monacelli (La Nueva, Bahía Blanca)

Francisco Muñoz (Opi Santa Cruz, Río Gallegos)

Ana Soledad Ortiz (Infocielo, La Plata)

Franco Parisini (El Liberal, Santiago del Estero)

Raúl Pedone (Los Andes, Mendoza)

Fernando Rajneri (Río Negro, Gral. Roca)

César Ríos (Síntesis, San Lorenzo)

Daniel Rodeghiero (Sección Ciudad, Buenos Aires)

Luis Rodríguez (El Cronista Comercial, Bs.As.)

Sabrina Salvi (Diario Uno, Mendoza)

Alfredo Scoccimarro (Grupo Crónica, Buenos Aires)

Marcelo Sosa (Inforama, Catamarca)

Magalí Suárez (Santa Fe.com.ar)

Luis Tarsitano (El Tribuno, Salta)

Ana Tronfi (ADN Sur, Comodoro Rivadavia)

Carlos Valentini (El Diario de Pringles)

Ricardo Varela (Multimedios Canning)

Tomás Vio (Diario Olé, Buenos Aires)

Valeria Zitelli (El Ancasti, Catamarca)