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Por Hugo Ferrer

Durante la 64ª Asamblea de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), realizada en San Miguel de Tucumán, Daniel Dessein fue designado como nuevo presidente de la entidad y el Consejo Ejecutivo 2026 – 2027. A su vez, Dessein, como integrante de la Comisión de Libertad de Prensa, había presentado un informe en la jornada de cierre.

Grupo Crónica participó de la reunión anual con sus diarios Crónica, BAE Negocios, La Opinión Austral, Crónica de Comodoro y Mendoza Today, junto a otros directivos, editores y representantes de medios de todo el país. Dos de sus representantes, Roberto Suárez, de Mendoza Today, y Hugo Ferrer, por La Opinión Austral, fueron designados presidentes en las comisiones de Bien Público y Difusión, respectivamente.

En el texto leído, Dessein puso el foco en la irrupción de la inteligencia artificial y el rol de las plataformas globales: “ADEPA sostiene que la protección de la propiedad intelectual no es un obstáculo negociable, sino un pilar fundamental para la supervivencia del ecosistema mediático: la utilización indiscriminada de contenidos protegidos para entrenar modelos de lenguaje y alimentar algoritmos de búsqueda, sin la debida compensación a sus creadores, amenaza la viabilidad económica de la prensa”.

Daniel Dessein leyó el informe final de Libertad de Prensa. Compartió su exposición junto a Carlos Marino, Martín Etchevers y Ana Tronfi. “El periodismo conserva un papel irremplazable: verificar los hechos, investigar, contextualizar, ofrecer una mirada editorial independiente y construir confianza”.

También habló del impacto en toda la industria: “Más allá de los retos tecnológicos, la sustentabilidad de los medios independientes permanece como la condición crítica para la salud de nuestras instituciones. En un mercado publicitario profundamente fragmentado, donde las grandes plataformas capturan la mayoría de los recursos, la viabilidad de un periodismo independiente se encuentra bajo asedio constante. ADEPA ratifica que el futuro de la información de calidad depende de la construcción de un ecosistema competitivo y transparente,libre de las distorsiones impuestas por agentes con posiciones dominantes”.

El informe hizo mención al hostigamiento y discursos oficiales por la estigmatización sistemática hacia el periodismo desde el poder político y el crecimiento de insultos en redes sociales.

Dessein, en relación a la Jurisprudencia, destacó los fallos judiciales recientes favorables a la libertad de expresión. En este caso, incluyó el sobreseimiento del periodista Daniel Santoro. Y recordó en su exposición el repudio a las restricciones al ingreso de cronistas a la Casa Rosada y a despachos oficiales.

Agustina Ordoñez, consultora de ADEPA, presentó un informe sobre la sostenibilidad y el valor de los medios argentinos en la era de la IA.

Redacciones sólidas y medios sostenibles

A todo esto, “ADEPA reafirma que la transformación tecnológica y la inteligencia artificial deben abordarse como desafíos estructurales para el futuro del periodismo, no como fenómenos aislados. La entidad destaca la necesidad de fortalecer la sustentabilidad de los medios, proteger la propiedad intelectual y construir nuevas reglas de equilibrio con las plataformas y los grandes actores tecnológicos, cuyo uso de contenidos periodísticos debe reconocer el valor del trabajo profesional que los produce. Frente a la expansión de la desinformación, la polarización y los contenidos de impacto, el periodismo conserva un papel irremplazable: verificar los hechos, investigar, contextualizar, ofrecer una mirada editorial independiente y construir confianza. Por eso, defender la libertad de prensa implica también garantizar la existencia de redacciones sólidas, medios sostenibles y voces locales capaces de contribuir a una democracia plural”.

Dessein planteó que “defender la libertad de prensa exige, por lo tanto, proteger tanto la palabra de quienes informan como el valor de aquello que producen. Sin medios sostenibles, independientes y respetados, la sociedad queda más expuesta a la desinformación, la polarización y la incapacidad de arribar a los consensos que preservan una convivencia armónica”.

David Ríos, vicepresidente para las Américas en Dailymotion (Estados Unidos) habló de cómo los medios argentinos conquistan y conectan y audiencias con video en 2026.

La última jornada en Tucumán

Se presentó un informe sobre la sostenibilidad y el valor de los medios argentinos en la era de la IA, con Agustina Ordoñez, consultora de ADEPA. Luego, fue la exposición de José Jorge Gómez, gerente Global de Preventa de Protecmedia (España) sobre Cómo transformar la redacción tradicional en una redacción híbrida impulsada por IA. Por su parte, David Ríos, vicepresidente para las Américas en Dailymotion (Estados Unidos) habló de Cómo los medios argentinos conquistan, conectan y fidelizan audiencias con video en 2026. La especialista en tecnología y capacitadora de Personal Redacciones 5G, Irina Sternik, expuso sobre Tendencias y buenas prácticas de uso de IA en el periodismo y las redacciones. A continuación, Cómo conectar con los jóvenes y demostrarles que el periodismo importa, con Tomás Vio, jefe de Comunicaciones y Relaciones Institucionales en Grupo Clarín. La oportunidad del video para los medios: cómo sumar valor al contenido que ya producen estuvo a cargo de Pablo Russo, director comercial de Uwizer. También hubo un espacio destacado para Adepa. Pilar Vezzaro, Victoria Audagna y Juana Cassagne presentaron los avances del Centro Documental y estrategia digital de ADEPA.

Pilar Vezzaro, Juana Cassagne y Victoria Audagna presentaron los avances del Centro Documental y estrategia digital de ADEPA.

La cena de clausura, en la “Casa Histórica de la Independencia”, la Casa de Tucumán.

El nuevo Consejo Ejecutivo 2026 – 2027

Presidente: Daniel Dessein (La Gaceta, Tucumán)

Daniel Dessein (La Gaceta, Tucumán) Vicepresidenta 1ª: Cecilia Gargatagli (Mirador Provincial, Santa Fe)

Cecilia Gargatagli (Mirador Provincial, Santa Fe) Vicepresidente 2º: Luis H. Tarsitano (El Tribuno, Salta)

Luis H. Tarsitano (El Tribuno, Salta) Secretario General: Pablo Deluca (Infobae, Buenos Aires)

Pablo Deluca (Infobae, Buenos Aires) Secretario de Organización: Tomás Vio (Diario Olé, Buenos Aires)

Tomás Vio (Diario Olé, Buenos Aires) Secretario de Relaciones Institucionales: Agustino Fontevecchia (Perfil, Buenos Aires)

Agustino Fontevecchia (Perfil, Buenos Aires) Secretario de Actas: Miguel Gaíta (La Palabra, Berazategui)

Miguel Gaíta (La Palabra, Berazategui) Tesorero: Juan Carlos Fernández Llano (El Libertador, Corrientes)

Juan Carlos Fernández Llano (El Libertador, Corrientes) Protesorero: Marcelo Almada (Misiones Online, Posadas)

Vocales titulares

Francisco Muñoz (OPI Santa Cruz, Río Gallegos) Ramona Maciel (La Voz del Pueblo, Tres Arroyos) Ricardo Terán (La Capital, Rosario) Carlos Marino (Letra P, Buenos Aires) Valeria Zitelli (El Ancasti, Catamarca) Juan A. Boglione (Nueva Rioja, La Rioja)

Vocales suplentes

Claudia Bogado (La Mañana, Formosa) Diego Garazzi (Hola Argentina, Buenos Aires) Gustavo Ick (El Liberal, Sgo. del Estero) Carlos Valentini (El Diario de Pringles, Cnel. Pringles) Diego Dillenberger (Imagen, Buenos Aires) Federico Torres (Río Negro, Gral. Roca)

Comisión de Libertad de Prensa e Información

Presidente: Martín Etchevers (Clarín, Buenos Aires)

Comisión de Asuntos Económicos y Resoluciones

Presidente: José Santa María (Página/12, Buenos Aires)

José Santa María (Página/12, Buenos Aires) Vicepresidente: Carlos Valentini (El Diario de Pringles, Cnel. Pringles)

Comité Estratégico

Presidente: Guillermo Ignacio (TSN Necochea, Necochea)

Comisión de Premios “Federico C. Massot”

Presidente: José Claudio Escribano (La Nación, Buenos Aires)

Comisión de Capacitación Multiplataforma

Coordinador: Andrés D´Alessandro (Director Ejecutivo de Adepa)

Comisión de Desarrollo Digital

Presidente: Diego Fuentes (Diario Huarpe, San Juan)

Diego Fuentes (Diario Huarpe, San Juan) Vicepresidente: Tomás Vio (Diario Olé, Buenos Aires)

Comisión de Desarrollo de Medios Locales

Presidenta: Ana Tronfi (ADNSUR, Comodoro Rivadavia)

Ana Tronfi (ADNSUR, Comodoro Rivadavia) Vicepresidente : Héctor Lebensohn (Democracia, Junín)

: Héctor Lebensohn (Democracia, Junín) Secretario: Francisco Muñoz (OPI Santa Cruz, Río Gallegos)

Comisión de Relaciones Internacionales

Presidente: Gustavo Ick (El Liberal, Sgo. del Estero)

Gustavo Ick (El Liberal, Sgo. del Estero) Vicepresidente: Ignacio Fidanza (La Política Online, Buenos Aires)

Comisión de Bien Público

Presidente: Roberto Suárez (Mendoza Today, Mendoza)

Roberto Suárez (Mendoza Today, Mendoza) Vicepresidente: Ricardo Terán (La Capital, Rosario)

Comisión de Propiedad Intelectual

Presidente: Diego Garazzi (Hola Argentina, Buenos Aires)

Diego Garazzi (Hola Argentina, Buenos Aires) Vicepresidente: Nahuel Caputto (El Litoral, Santa Fe)

Comisión de Socios

Presidente: Diego Dillenberger (Imagen, Buenos Aires)

Diego Dillenberger (Imagen, Buenos Aires) Vicepresidente: Emilio Magnaghi (Ciudadano News, Mendoza)

Comisión de Difusión

Presidente: Hugo Ferrer (La Opinión Austral, Río Gallegos)

Comisión Revisora de Cuentas

Titulares: Miguel Gaíta, Sergio Ducca y Diego Garazzi

Miguel Gaíta, Sergio Ducca y Diego Garazzi Suplente: Cecilia Gargatagli

Servicio de Orientación Legal

Libertad de Prensa: Carlos Laplacette

Propiedad Intelectual: Nicolás Novoa

Servicio de Orientación Tributaria

Sergio Ducca

Director Ejecutivo

Andrés D´Alessandro

Gerente General

Gabriel Matijas

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