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Por Hugo Ferrer

Adepa celebró la 190ª Junta de Directores en la Capital Federal. En la jornada de cierre, presentó su informe semestral de Libertad de Prensa.

Daniel Dessein, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, leyó el trabajo realizado sobre los desafíos que enfrenta el periodismo, las tensiones entre poder público y la prensa que se potencian en un contexto de polarización y fragmentación.

Daniel Dessein, de Adepa, presentó el informe semestral de Libertad de prensa. “Es la sociedad la que juzga el rol del periodismo”. FOTOS: CAMILA FERRER POSE Y ADEPA.

En uno de sus párrafos destacó que “la democracia se nutre del intercambio de ideas, del contraste de opiniones y de la posibilidad de que los distintos sectores de la sociedad expresen sus posiciones en un marco de respeto institucional”.

Según Adepa, “el periodismo profesional cumple un papel esencial en ese entramado democrático”.

La sala de conferencias colmada durante la 190 Jornada de Directores. FOTOS: CAMILA FERRER POSE Y ADEPA.

Las críticas al periodismo

También se advierte que “la crítica al trabajo periodístico es legítima y forma parte de la dinámica democrática, pero debe desarrollarse sin recurrir a mecanismos de presión, hostigamiento o estigmatización que puedan afectar el ejercicio libre de la actividad informativa”.

Además, para Adepa, “el presidente de la Nación, las autoridades de todas las jurisdicciones y la dirigencia de distintos ámbitos deben dar un ejemplo de comportamiento republicano frente a las críticas y prescindir de las actitudes de menoscabo de la función del periodismo profesional. Un cuestionable comportamiento de los líderes puede habilitar un peligroso efecto contagio en la sociedad”.

El informe hizo un relevamiento sobre las situaciones registradas en los últimos meses que afectaron el ejercicio del periodismo en el país, entre ellas episodios de intimidación y agresión a periodistas durante coberturas, casos de censura judicial, presiones desde distintos ámbitos y restricciones al acceso a la información pública, así como amenazas, detenciones y agresiones en contextos de protesta.

La oficina de respuesta oficial

Adepa resaltó la inquietud que generó la creación de la Oficina de Respuesta Oficial: “En toda democracia, los gobiernos tienen derecho a contar con áreas de comunicación institucional y a difundir la información oficial que consideren pertinente. La dinámica acusatoria y de estigmatización que se pretende asignarle”.

Para la entidad, “la mejor respuesta frente a la desinformación (…) no es la imposición de una ‘verdad oficial’, sino la existencia de un ecosistema plural de medios libres, profesionales e independientes”.

Según el informe, “en última instancia, es la sociedad la que juzga el desempeño del periodismo”.

Paneles de cierre y lo que viene

En la última jornada, la Conferencia sobre el escenario económico, a cargo del economista Juan Carlos De Pablo, moderada por Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Capacitación Multiplataforma, tuvo además una gran convocatoria por la participación de estudiantes de periodismo.

El economista Juan Carlos de Pablo tuvo una charla con Carlos Jornet. Análisis de la actualidad económica nacional e internacional. FOTOS: CAMILA FERRER POSE Y ADEPA.

En los paneles de cierre, la charla Producto en la era de la IA: cómo adaptarse en tiempo real a la audiencia, fue con Felicitas Carrique, directora de News Product Alliance, moderada por Carlos Marino, director de Letra P.

Producto en la era de la IA: cómo adaptarse en tiempo real a la audiencia. Felicitas Carrique, directora de News Product Alliance, y el moderador Carlos Marino, director de Letra P. FOTOS: CAMILA FERRER POSE Y ADEPA.

Luego continuó La fuerza de lo local: tres experiencias de medios sostenibles, con Marcelo Almada, director de Misiones Online (Misiones); Mariano Jacobi, director de Paralelo 32 (Santa Fe); y Ángeles Barcia, socia gerente de El Argentino (Gualeguaychú). El moderador fue Tomás Vio, presidente de la Comisión de Desarrollo Digital.

La conclusión de las capacitaciones fue con el panel Redefinir el archivo: de depósito histórico a motor de innovación, con Leonardo Rearte, secretario de Redacción, y Rubén Valle, secretario General de Redacción, de Los Andes (Mendoza); y Ricardo Terán, Gerente de Relaciones Institucionales de Multimedios La Capital (de Rosario) y Silvia Greco, responsable del archivo de La Capital. La charla fue moderada por Andrés D´Alessandro, director ejecutivo de ADEPA; y María José Iriarte, gerente de Alianzas de Noticias de Google en Argentina.

Redefinir el archivo: de depósito histórico a motor de innovación, con Leonardo Rearte, secretario de Redacción, y Rubén Valle, secretario General de Redacción, de Los Andes (Mendoza); y Ricardo Terán, Gerente de Relaciones Institucionales de Multimedios La Capital (de Rosario) y Silvia Greco, responsable del archivo de La Capital. FOTOS: CAMILA FERRER POSE Y ADEPA.

Se estableció que la próxima reunión de la Junta de Directores se realizará en Tucumán el 9, 10 y 11 de septiembre, organizada por el diario La Gaceta.

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