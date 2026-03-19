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La Asociación de Aseguradores Argentinos (ADEAA) y el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires firmaron un acuerdo marco y dos convenios —de cooperación y capacitación— para fortalecer la prevención del delito de fraude y las investigaciones judiciales que afectan al sector asegurador.

La firma fue encabezada por el procurador general de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Dr. Julio M. Conte-Grand, y el presidente de ADEAA, Dr. Aldo A. Álvarez, y se llevó a cabo en la sede de ADEAA, en la ciudad de Buenos Aires.

En ese marco, el Ministerio Público bonaerense y la entidad empresaria avanzaron en una alianza estratégica al formalizar dos acuerdos específicos —uno de capacitación y otro de cooperación tecnológica— con el objetivo de combatir el fraude de manera sistemática y mejorar la eficiencia de las investigaciones penales.

La iniciativa apunta a fortalecer el vínculo institucional entre ambas partes y establecer un ámbito formal de trabajo conjunto para el desarrollo de actividades de interés común con impacto social, en un contexto en el que el fraude en seguros genera pérdidas millonarias y distorsiones en el funcionamiento del sistema.

ADEAA es la cámara empresarial que nuclea a compañías de seguros de capital nacional y privado. Del encuentro participaron representantes de las empresas asociadas; funcionarios de la Superintendencia de Seguros de la Nación, entre ellos el Dr. Javier Cols y la gerenta de Coordinación, Valeria Hirschhorn. Por ADEAA, estuvo presente la comisión directiva que encabeza el Dr. Alvarez, ente ellos, el Dr. Eduardo Felizia, la Dra. Verónica Marinaro y el Dr. Pablo Sallaberry.

El Dr. Aldo Álvarez, presidente de ADEAA, junto al Dr. Julio M. Conte-Grand, procurador general de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, firman convenios de cooperación.

En representación de Evolución Seguros, del Grupo Olmos, estuvieron presentes Natalia Olmos, gerente general; Pablo Britos, subgerente general; y el Dr. Juan Cesaretti, gerente de Legales.

Tras la formalización del acuerdo, Natalia Olmos señaló: “Creemos que es un paso muy importante para las compañías de seguro que, en situaciones específicas nos vemos desamparados por el sistema judicial”. Planteó además su expectativa sobre el “impacto positivo que va a tener para el mercado asegurador, sumado al impulso que genera el avance tecnológico permitiendo un mejor manejo de la información”.

El rol de la Procuración

Durante la presentación, el procurador bonaerense, Dr. Conte-Grand, destacó la relevancia del sector: “La actividad aseguradora es sustancial en la actividad económica. Poner al servicio del sector asegurador el cuerpo de fiscales es clave”.

Asimismo, remarcó que la información es el insumo central para avanzar en las investigaciones: “Lo sustancial con lo que trabajamos es la información del denunciante. Hay que generar canales para que esa información fluya”.

En relación con el combate del delito, planteó la necesidad de cambiar el enfoque: “Hay que desarticular el fraude de forma sistemática y no espasmódica, y desmantelar las organizaciones delictivas para que las compañías puedan desempeñarse en un entorno más seguro”.

Por su parte, desde el sector asegurador valoraron el acuerdo como un paso clave hacia una integración más profunda con el sistema judicial. “Es una autopista de ida y vuelta que se abre con este convenio, tanto para las capacitaciones como para avanzar en un esquema que vincule a quienes ejercen el aspecto punitivo con quienes reunimos información a gran escala”, señaló el Dr. Álvarez.

El directivo destacó que las compañías cuentan con grandes volúmenes de datos que pueden contribuir a mejorar la performance de los fiscales: “Tenemos información que nos permite identificar patrones y detectar organizaciones delictivas, como los ‘caranchos’ o desarmaderos que depredan recursos del sistema”.

De izquierda a derecha: Pablo Britos, subgerente general de Evolución Seguros; el Dr. Aldo A. Álvarez, presidente de ADEAA; Natalia Olmos, gerente general de Evolución Seguros; y el Dr. Julio Conte Grand, procurador general de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

Consideró que la iniciativa tendrá un efecto disuasorio y permitirá fortalecer las herramientas de investigación: “Vamos a aportar elementos concretos para que quienes llevan adelante las causas tengan más herramientas”.

Alcance de los acuerdos

Los convenios firmados incluyen un acuerdo marco general y dos ejes específicos:

En materia de capacitación , se prevé la organización conjunta de programas de formación continua, jornadas y cursos destinados a fortalecer las capacidades técnicas de los equipos de ambas instituciones. El Ministerio Público aportará especialistas y profesionales para el dictado de las actividades, mientras que ADEAA colaborará con la organización, la logística y los recursos para su realización.

, se prevé la organización conjunta de programas de formación continua, jornadas y cursos destinados a fortalecer las capacidades técnicas de los equipos de ambas instituciones. El Ministerio Público aportará especialistas y profesionales para el dictado de las actividades, mientras que ADEAA colaborará con la organización, la logística y los recursos para su realización. En cuanto a la cooperación tecnológica, el acuerdo está destinado a desarrollar e implementar herramientas informáticas y soluciones digitales que faciliten el intercambio seguro y eficiente de información entre el Ministerio Público y el sector asegurador. El objetivo es agilizar los procesos de investigación penal y optimizar los recursos disponibles mediante la incorporación de nuevas tecnologías y sistemas de comunicación.

Los números del fraude

Se estima que el fraude tiene un impacto económico significativo, ya que representa entre el 15% y el 20% en los valores de la cobertura.

Un tercio de las denuncias de siniestros genera sospechas de fraude.

El 65% de los casos investigados corresponde a automotores .

de los casos investigados corresponde a . El 70% de los casos se detecta en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).