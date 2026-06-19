Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente de la Nación, Javier Milei, tendrá un nuevo vocero presidencial. La confirmación fue realizada este viernes por Manuel Adorni, quien anunció públicamente que el diputado nacional pampeano y economista Adrián Ravier asumirá la función de comunicar oficialmente las decisiones y posiciones del Gobierno nacional.

La novedad fue difundida a través de las redes sociales de Adorni luego de una reunión mantenida con Milei en la residencia presidencial de Olivos. “Reunidos en Olivos con el Presidente de la Nación”, escribió Adorni al dar a conocer la decisión. A continuación confirmó: “Adrián Ravier será el nuevo Vocero Presidencial”.

El funcionario también le dedicó un mensaje personal al legislador libertario: “Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido”. Finalmente agregó: “Gran desafío por delante: serás la voz de quién está haciendo grande a la Argentina nuevamente. Fin”. El mensaje estuvo acompañado por menciones a las cuentas oficiales de Ravier y Milei, oficializando así el nombramiento.

Como vocero presidencial, Ravier tendrá la responsabilidad de comunicar oficialmente las decisiones del Poder Ejecutivo, brindar conferencias de prensa y representar la posición institucional del Gobierno frente a distintos temas de la agenda pública. Se trata de una función que adquirió una fuerte centralidad durante la gestión libertaria debido al protagonismo que tuvo Adorni desde el inicio del mandato de Milei.

La designación también implica el desembarco de una figura con formación económica en un puesto estratégico dentro del esquema de comunicación gubernamental. El anuncio realizado este viernes desde Olivos formalizó el cambio y posicionó al diputado pampeano como una de las nuevas caras visibles del Gobierno nacional.

Con la confirmación difundida por Adorni y avalada por el Presidente, Adrián Ravier pasará a convertirse en la voz oficial de la Casa Rosada y uno de los principales encargados de transmitir las definiciones políticas de la administración de Javier Milei.

Una figura cada vez más cercana al Presidente

La designación de Ravier se produce luego de varias semanas en las que el economista incrementó notablemente su presencia pública en medios nacionales y espacios de discusión económica vinculados al oficialismo.

Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, con estudios de posgrado y doctorado en España, Ravier se convirtió en una de las referencias académicas vinculadas a las ideas de la Escuela Austríaca, corriente económica que también reivindica Milei.

Durante los últimos años construyó una relación política e intelectual cada vez más estrecha con el Presidente. Esa cercanía quedó reflejada en numerosas actividades compartidas, entre ellas la publicación conjunta del libro La batalla por la macroeconomía: el debate abierto entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek.

Además, ambos participaron de distintos encuentros académicos, paneles de discusión y reuniones privadas vinculadas al análisis económico.

Dentro de La Libertad Avanza, Ravier también fue ganando espacio político. En 2025 llegó a la Cámara de Diputados de la Nación representando a La Pampa y posteriormente asumió un rol relevante dentro de la estructura partidaria libertaria en esa provincia.

El respaldo a Adorni en medio de la polémica

La confirmación de Ravier como nuevo vocero presidencial se conoció horas después de que el diputado saliera públicamente en defensa de Adorni frente a la controversia generada por las rectificaciones realizadas en sus declaraciones juradas patrimoniales.

A través de redes sociales y diversas entrevistas, el legislador sostuvo que el caso debía analizarse dentro de los mecanismos institucionales previstos para el control de los funcionarios públicos.

Según expresó, el hecho de que la situación fuera objeto de revisión pública demostraba que existían mecanismos de control funcionando sobre la actividad de los integrantes del Gobierno nacional.

Ravier también cuestionó que gran parte del debate político se concentrara en esa situación y afirmó que ello terminaba desplazando la atención sobre los resultados económicos que, según su visión, exhibe la gestión nacional.

Las declaraciones se produjeron mientras la Justicia federal continúa analizando la situación patrimonial de Adorni a partir de inconsistencias detectadas en declaraciones juradas y movimientos financieros que son objeto de investigación.

De economista académico a portavoz del Gobierno

La trayectoria de Ravier combina actividad académica, producción intelectual y participación política.

Antes de ingresar al Congreso, ocupó cargos vinculados a la formación de cuadros técnicos dentro de la Fundación Faro, espacio relacionado con la elaboración de propuestas y formación de dirigentes cercanos a La Libertad Avanza.

También desarrolló una extensa actividad docente y publicó diversos trabajos sobre teoría económica, política monetaria, inflación y crecimiento económico.

Su perfil se consolidó especialmente entre sectores liberales y libertarios a partir de conferencias, publicaciones y participaciones en medios especializados.

Durante los últimos meses, además, incrementó su presencia en medios nacionales para defender las políticas económicas impulsadas por Milei y responder cuestionamientos dirigidos al Gobierno.

En distintas entrevistas sostuvo que la administración libertaria logró corregir desequilibrios macroeconómicos heredados y planteó la necesidad de profundizar reformas estructurales en materia económica.

Una relación que atravesó etapas diferentes

La cercanía actual entre Milei y Ravier contrasta con episodios ocurridos años atrás, cuando ambos protagonizaron fuertes diferencias públicas en redes sociales. Con el paso del tiempo, sin embargo, sus posiciones económicas fueron convergiendo hasta transformarse en aliados dentro del espacio libertario.

La coincidencia doctrinaria en torno a los postulados de la Escuela Austríaca y las críticas al intervencionismo estatal terminaron fortaleciendo el vínculo político y personal entre ambos.

Ya durante la presidencia de Milei, Ravier pasó a integrar el grupo de economistas y referentes con acceso frecuente al mandatario para intercambiar opiniones sobre temas económicos y académicos.