Luego de que Florencia Peña anunció, con soltura, una fake new sobre el padre de Lionel Messi, el creador de “Luzu TV” debió ponerse al frente de un tormenta y tomar represalias; en el medio de todo esto, Antonela Roccuzzo, la esposa del futbolista, accionó en las redes en contra de la actriz y productor.

Aunque la actriz pidió disculpas entre lágrimas, el daño ya estaba hecho y, por este motivo, la modelo  decidió dejar de seguir en Instagram a “Luzu” TV, a Occhiato y a Peña, situación que no demoró en viralizarse en las redes.

 

Este gesto dejó en claro el malestar de la familia con el empresario de medios, a quien recibieron, en enero de este año, en su hogar de Miami.

El episodio dejó secuelas en todos los involucrados; en este marco, Occhiato debió salir a dar explicaciones y anunció la renuncia de Florencia Peña y la desvinculación de los responsables de la fake news.

Por su parte, Peña reconoció su error y se mostró visiblemente afectada al aire no solo en Luzu TV, sino, también, en SQP; aunque no tiene vínculo directo con Messi, sí conoce a Celia, la mamá del capitán, que la visitó varias veces en el teatro y a quien le escribió pidiéndole disculpas. “No me contestó, pero tampoco espero que lo haga”, le confesó a Yanina Latorre en el ciclo de América.

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