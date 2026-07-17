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La gala de nominación de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) dejó mucha tensión, estrategias cruzadas y una placa multitudinaria que promete revolucionar el juego; fue Santiago del Moro quien reveló, en vivo, cómo quedó conformada la lista de participantes que deberán enfrentarse al voto del público esta semana.

“¡Tenemos placa! La placa es con voto negativo y pasa toda al lunes porque, el domingo, tenemos la final del Mundial 2026. ¿Quién querés que se vaya? ¿A quién querés sacar de la casa?“, manifestó el conductor, antes de enumerar a todos los jugadores que quedaron en riesgo.

Ellos, son: Emanuel Di Gioia, Gisela “Yipio” Pintos, Esteban Cola, Solange “Sol” Abraham, Yanina Zilli y Matías Hanssen.

Con seis participantes en riesgo y, una convivencia cada vez más explosiva, la próxima eliminación promete ser una de las más importantes de Gran Hermano: Generación Dorada.

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