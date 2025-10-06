Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los arqueros, con Dibu como referente indiscutido

El capitán del arco argentino, Emiliano “Dibu” Martínez, fue titular en el triunfo 2-1 de Aston Villa sobre Burnley, aunque jugó con una pequeña molestia física en el gemelo.

Por su parte, Gerónimo Rulli volvió a ser figura con el Olympique de Marsella, que venció 3-0 al Metz, mientras que Walter Benítez fue suplente en la derrota del Crystal Palace ante Everton.

En el fútbol argentino, Facundo Cambeses fue convocado por Racing para el duelo ante Independiente Rivadavia, cerrando la lista de arqueros de Scaloni.

Defensores con minutos dispares antes del viaje

En defensa, el panorama fue variado. Gonzalo Montiel completó los 90 minutos en la derrota de River ante Rosario Central, al igual que Lautaro Rivero y Marcos Acuña, ambos amonestados.

En Europa, Nahuel Molina sumó menos de diez minutos en el empate de Atlético de Madrid frente a Celta, mientras que su compañero Cristian “Cuti” Romero jugó todo el partido en el Tottenham, recibiendo una amarilla en la victoria sobre Leeds.

Nicolás Otamendi mantuvo su habitual solidez en el Benfica, que igualó sin goles ante Porto, y Marcos Senesi fue titular en el Bournemouth, que venció 3-1 al Fulham.

También tuvieron minutos Leonardo Balerdi (Marsella) y Nicolás Tagliafico (Lyon), este último titular en la derrota 2-1 ante Toulouse.

En el mediocampo, los campeones del mundo mantienen la regularidad

El eje de la Selección Argentina llega con ritmo de competencia. Leandro Paredes fue titular los 90 minutos en la goleada de Boca Juniors sobre Newell’s por 5-0, mientras que Aníbal Moreno brilló en el Palmeiras, con un gran despliegue y una amarilla en el triunfo 3-2 ante San Pablo.

Desde la MLS, Rodrigo De Paul y Lionel Messi compartieron equipo en el Inter Miami, que venció 4-1 al New England. Ambos fueron titulares, y el mediocampista recibió una amarilla.

Enzo Fernández, con la camiseta del Chelsea, fue clave en la victoria 2-1 frente al Liverpool, mientras que Alexis Mac Allister jugó casi todo el partido para los “Reds”, que terminaron cayendo.

El juvenil Nicolás Paz completó los 90 minutos en el empate del Como ante Atalanta, y Giovani Lo Celso fue titular en el Real Betis, que superó 2-1 al Espanyol.

Delanteros en racha y con goles argentinos en Europa y América

En la ofensiva, Lautaro Martínez y José Manuel López llegan encendidos: el capitán del Inter marcó un gol en la victoria 4-1 ante Cremonese, mientras que el delantero del Palmeiras también anotó en el 3-2 frente a San Pablo.

En España, Giuliano Simeone, Nicolás González y Julián Álvarez fueron titulares en el empate 1-1 del Atlético de Madrid contra Celta, mientras que Franco Mastantuono, con apenas 17 años, fue titular en el Real Madrid, que venció 3-1 al Villarreal.

Finalmente, Lionel Messi, figura del Inter Miami, jugó los 90 minutos en la goleada ante New England, mostrando un gran nivel antes de sumarse a la Selección Argentina.

La agenda de la Selección Argentina en Estados Unidos

El equipo dirigido por Lionel Scaloni afrontará dos amistosos en territorio norteamericano:

Viernes a las 21 (hora argentina) ante Venezuela, en Miami.

Lunes a las 20 (hora argentina) frente a Puerto Rico, en Chicago.

Estos partidos servirán como preparación para los próximos compromisos oficiales, en un año donde el cuerpo técnico busca consolidar variantes y evaluar el estado físico de los jugadores.

Expectativa por el rendimiento de los campeones del mundo

La gira por Estados Unidos será clave para que Scaloni observe el presente de varios futbolistas que podrían integrar la lista final de cara a los desafíos que se vienen. Con Messi como líder y una base sólida de jugadores con gran actualidad en Europa y Sudamérica, la Selección Argentina buscará mantener el nivel que la llevó a conquistar el mundo.