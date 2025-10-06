Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Miguel Russo, otra vez ausente en el banco de Boca

La abultada victoria de Boca Juniors por 5-0 ante Newell’s trajo alegría en la Bombonera y dejó al equipo en la cima de su zona en el Torneo Clausura. Sin embargo, la preocupación se instaló nuevamente entre los hinchas y el plantel por la ausencia de Miguel Ángel Russo, que por segundo partido consecutivo no estuvo presente dirigiendo desde el banco de suplentes.

El entrenador no viajó a Florencio Varela en la derrota ante Defensa y Justicia y tampoco asistió al estadio en la goleada frente al conjunto rosarino. La noticia generó incertidumbre y preocupación tanto dentro del club como entre los simpatizantes xeneizes.

El DT está bajo atención médica domiciliaria

Según información publicada por Infobae, el estado de salud de Russo desmejoró en los últimos días. El técnico atraviesa una internación domiciliaria, donde recibe atención médica constante producto de su enfermedad.

Durante las últimas semanas, el DT faltó a los entrenamientos del plantel profesional en el Boca Predio, y fue Claudio Úbeda, su asistente, quien tomó el mando de las prácticas junto a Juvenal Rodríguez, otro integrante del cuerpo técnico.

Juan Roman Riquelme abrazando al DT.

Antecedentes médicos recientes

El estado de salud de Russo ya había encendido las alarmas semanas atrás. Luego del triunfo ante Aldosivi, el pasado 31 de agosto, el ex técnico de Vélez, Estudiantes y Rosario Central se sometió a estudios médicos y permaneció varios días internado por una infección urinaria.

Días después, tras el empate 2-2 ante Central Córdoba en la Bombonera, el entrenador sufrió un cuadro de deshidratación que obligó a su internación en la clínica Fleni. Desde entonces, su estado físico se volvió un tema de atención y seguimiento constante.

La última aparición pública del DT fue el martes 23 de septiembre, cuando se lo vio en el entrenamiento de Boca saludando a Juan Román Riquelme, presidente del club. Aquel abrazo entre ambos fue captado por las cámaras y se viralizó en redes sociales, siendo interpretado como una señal de cercanía y apoyo del dirigente hacia el histórico entrenador.

El plantel y los hinchas, pendientes del DT campeón de la Libertadores

Tras la goleada ante Newell’s, tanto Claudio Úbeda como el capitán Leandro Paredes enviaron mensajes de aliento a Russo. “Queremos dedicarle el triunfo a Miguel, que seguramente nos estuvo mirando por televisión”, dijo Úbeda en la conferencia de prensa posterior al partido.

Las palabras del técnico interino fueron acompañadas por una ola de mensajes de hinchas xeneizes en redes sociales, quienes expresaron su apoyo y deseos de pronta recuperación para el entrenador que condujo a Boca a conquistar la Copa Libertadores 2007.

Un emblema querido en el mundo Boca

Miguel Ángel Russo es una de las figuras más queridas en la historia del club. Su vínculo con Boca trasciende lo deportivo, y su figura es sinónimo de resiliencia y compromiso.

El entrenador, que ya había superado complicaciones de salud en el pasado, cuenta con el respaldo absoluto del plantel, la dirigencia y los hinchas, quienes aguardan con expectativa novedades sobre su evolución.

En las próximas horas, se espera que Boca Juniors emita un parte oficial para informar sobre el estado actual del técnico, mientras el equipo continúa bajo la conducción provisoria de Claudio Úbeda.