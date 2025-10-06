Este fin de semana, Wanda Nara llamó la atención al ser vista en un centro comercial de Nordelta mientras caminaba de la mano con Martín Migueles; en las redes sociales, circularon varias imágenes en las que se los puede ver muy unidos y abrazados a pocas semanas de haber iniciado su romance.

Ángel de Brito fue uno de los periodistas encargados de compartir la foto de Wanda tomada del brazo de Martín; en la postal, también, aparece una de las hijas de la mediática.

“Estaban, juntos, caminando por el centro de Nordelta”, detalló Gustavo Méndez al aire en “Mujeres argentinas” (El Trece), y, comentó: “Ya no se ocultan”.

Para recordar otras de las salidas que tuvo la pareja, el periodista, detalló: “Habían hecho un asado con Maxi (López). La acompañó a los Martín Fierro y se quedó en los cuartos del hotel 5 estrellas de Puerto Madero”.

A través de sus redes sociales, Wanda había mostrado cómo la sorprendió Martín por el Día de la Primavera: no solo le mandó flores amarillas a ella, sino a todas las mujeres de su familia; el detalle no pasó inadvertido en las redes, donde la mediática compartió imágenes del obsequio, acompañadas de la letra “M”.

El vínculo de Wanda Nara con Martín Migueles

El acercamiento comenzó en Nordelta, donde eran vecinos en el barrio Yacht; la empresaria relató que todo empezó con gestos de amistad, como los asados que él organizaba, hasta que, tras su separación definitiva de L-Gante, la relación tomó otro rumbo.

En este último tiempo, Migueles no solo la acompaña en viajes laborales y salidas familiares, sino que, también, se integró en momentos íntimos; incluso, se mostró junto a Maxi López, expareja de la conductora, en un asado familiar en Nordelta.

Allí, participaron los tres hijos que Wanda tuvo con López, sus dos hijas menores —fruto de su relación con Mauro Icardi—, además de Zaira Nara y Andrés Nara, padre de la conductora.

“El otro día estuvimos comiendo un asado en casa de él; cocinó, nos abrió la puerta a mí, a los chicos, así que es un copado; se portó superbien con nosotros y con los chicos; yo me quedo con eso“, dijo Maxi López cuando le preguntaron por Migueles.

