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La camiseta argentina volvió a convertirse en un símbolo de unión y sentimiento. Esta vez, la emoción llegó de la mano de un homenaje audiovisual que enlazó la voz del doctor René Favaloro con imágenes de la Selección Argentina, sus protagonistas y la intensidad con la que millones de hinchas viven cada partido.

El material, difundido por la cuenta oficial de la Selección bajo el mensaje “Con el Corazón siempre”, recupera una de las frases más sentidas tras el triunfo albiceleste frente a Egipto: “Si hay un país que sabe de corazón, es Argentina”.

En el video, Favaloro reflexiona sobre el esfuerzo, la importancia del trabajo en equipo y la capacidad de un grupo para dejar de lado las individualidades en busca de un objetivo común.

El mensaje de Favaloro que se convirtió en bandera

“Deberá comprender con humildad que es necesario trabajar en equipo. Sacrificará lo individual en beneficio de lo colectivo”, expresa el cardiólogo en el video, mientras se suceden imágenes de los jugadores argentinos luchando cada pelota.

La frase refleja una de las características que más se destacan del ciclo encabezado por Lionel Scaloni: un plantel donde el compromiso colectivo ocupa un lugar central.

René Favaloro fue protagonista de un emotivo mensaje que destacó el valor del trabajo en equipo y la pasión argentina.

El cierre del video muestra momentos de máxima emoción, con Scaloni visiblemente conmovido y Lionel Messi reflejando la intensidad de defender la camiseta argentina. “¡Qué grupo de jugadores, hermano!”, se escucha decir al entrenador en una de las escenas.

La pieza finaliza con un mensaje que resume el espíritu del equipo: jugar con el corazón y seguir avanzando todos juntos.

Qué pasa en el cuerpo cuando juega Argentina

La conexión entre el fútbol y el corazón no es solo una metáfora. Los partidos de alta tensión generan verdaderas reacciones físicas en el organismo.

Antes de un gol, el cerebro interpreta una jugada decisiva como una situación de alerta. La amígdala cerebral activa mecanismos vinculados al estrés y aumenta la liberación de hormonas como adrenalina, noradrenalina y cortisol.

Por eso aparecen sensaciones conocidas por todos los hinchas: manos sudorosas, tensión muscular, respiración contenida, nervios en el estómago y una aceleración de los latidos.

Durante una definición importante, el corazón puede aumentar notablemente su ritmo. Para muchos espectadores, una jugada clave puede llevar las pulsaciones muy por encima de sus valores habituales.

El gol: una explosión de emoción

Cuando la pelota entra al arco, el cuerpo pasa rápidamente de la tensión a la celebración. El cerebro activa el sistema de recompensa y libera sustancias como dopamina y endorfinas, relacionadas con el placer y la sensación de felicidad.

Esa descarga explica por qué un gol puede provocar saltos, abrazos, gritos y lágrimas en cuestión de segundos.

Pero la emoción también impacta en el sistema cardiovascular: aumenta la frecuencia cardíaca, puede elevarse la presión arterial y el organismo necesita unos minutos para recuperar su estado normal.

En personas sanas, suele tratarse de una reacción pasajera. Sin embargo, especialistas advierten que quienes tienen antecedentes cardíacos deben prestar especial atención en partidos de máxima tensión.

Pasión sí, pero cuidando el corazón

Disfrutar de la Selección también implica escuchar las señales del cuerpo. Los especialistas recomiendan mantener la medicación habitual en quienes tienen tratamientos indicados, evitar excesos de alcohol y comidas pesadas durante los encuentros, hidratarse y consultar ante síntomas como dolor en el pecho, falta de aire intensa o palpitaciones acompañadas de mareos.

Los jugadores de la Selección argentina levantaron a Messi por los aires luego del triunfo 3-2 ante Egipto.

Porque el fútbol tiene esa capacidad única de unir generaciones y transformar un partido en un recuerdo colectivo. Como resumió Favaloro en el video: Argentina es un país que sabe de corazón.

Y cada vez que juega la Selección, millones de corazones vuelven a latir al mismo ritmo.