Gisela “Yipio” Pintos, jugadora de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), recibió una visita inesperada de su pareja, Matías, en el “congelados”, juego donde los participantes del reality reciben a sus seres queridos y se tienen que quedar quietos mientras, la persona que ingresa, les dice unas palabras de aliento.

Cuando los “hermanitos” permanecían inmóviles para cumplir con la consigna, su pareja ingresó y, apenas cruzó la puerta, dejó en claro el motivo de su visita. “Yo vine a ver a la mujer más hermosa del mundo”, lanzó.

Con palabras llenas de amor, el visitante buscó transmitirle tranquilidad. “Te amo. Vengo a decirte que tu madre está hermosa; aumentó de kilos, está divina y, tu hija, mi amor, te ama con locura; está súper orgullosa de vos”, manifestó.

Antes de recorrer la casa y saludar al resto de los participantes, también quiso levantarle el ánimo con un mensaje cargado de energía. “Levántate, es jugar; levántate, es activar; no tengas miedo; los tibios no hacen historia, ya lo sabes”, le dijo.

Además de transmitirle el cariño de su familia, el novio de Yipio aprovechó el breve encuentro para darle un consejo sobre su desempeño en el juego. “Tu público está súper orgulloso de vos; la gente te adora y tenés que jugar más; tenés que estar más tranquila, más serena; tenés que divertirte, que a lo que viniste es eso: a divertirte”, le recomendó.

Sobre el final, llegó el momento más difícil; con la cuenta regresiva ya iniciada por Gran Hermano, el visitante se despidió entre gritos de amor. “Te amo mucho. Disfruten, jueguen, sean vivos. Te amo, Gisela, te amo”, repitió, una y otra vez, antes de abandonar la casa.

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