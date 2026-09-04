“¿Ahí se me apagó la tele?”: un trabajador rural sufrió amnesia tras un golpe y el video de su viaje al hospital se volvió viral Un trabajador rural recibió un fuerte golpe mientras reparaba una rastra y, durante horas, no pudo recordar qué le había ocurrido. Durante el viaje de más de 100 kilómetros al hospital, su pareja tuvo que explicarle una y otra vez qué había pasado, en una insólita escena que quedó grabada y rápidamente recorrió las redes.

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Un accidente laboral ocurrido días atrás en un campo de La Pampa tuvo una inesperada repercusión en las redes sociales. Mariano, un trabajador rural de General Campos, sufrió un fuerte golpe en el mentón mientras reparaba una herramienta y, como consecuencia, presentó un cuadro de amnesia temporal.

Tras el accidente, Mariano comenzó a repetir las mismas preguntas y no lograba retener las respuestas. Ante la situación, decidieron trasladarlo hasta el hospital de General Acha, ubicado a más de 100 kilómetros, para realizarle una tomografía y otros estudios médicos.

Durante el viaje, su pareja registró parte de la conversación. En el video, que luego se difundió en TikTok, se puede escuchar cómo intenta explicarle reiteradamente qué había ocurrido.

—Estamos yendo a Acha para hacerte una tomografía —le explica Jacky.

—Pero si me golpeé la pera, ¿cómo no me voy a acordar? —responde Mariano.

– “Estás preguntando lo mismo cada 30 segundos. No es normal que no te acuerdes”, le señaló Jacky.

– “Ah, me van a tener que atar para hacerme una tomografía, te aviso”.

Luego, aún confundido volvió a pedir que le cuente la situación. “Contámelo por última vez, ¿qué fue lo que pasó?”, insistió.

Fue entonces cuando Jacky volvió a explicarle que el accidente había ocurrido mientras reparaba una rastra junto a un compañero.

– “Estabas arreglando una rastra, se te zafó el caño que tenías en la mano y te pegó directo en la pera”, le relató.

Cuando finalmente escucha nuevamente el relato, Mariano pregunta sorprendido: “¿Ahí se me apagó la tele?”.

El video se volvió viral

Un fragmento de la grabación fue publicado por la hermana de Mariano en TikTok y rápidamente comenzó a circular en redes sociales. El video superó los 50 mil ‘me gusta’ y recibió cientos de comentarios de usuarios divertidos por la situación.

Posteriormente, el propio trabajador contó que durante aproximadamente dos horas no podía retener lo que le explicaban.

“Yo hacía dos horas que le estaba preguntando lo mismo. Mi señora estaba re podrida de contarme siempre lo mismo porque no lo retenía ni un minuto”, relató Mariano.

En General Acha, los médicos le realizaron una tomografía y estudios complementarios que descartaron lesiones internas graves. Al día siguiente, comenzó a recuperar paulatinamente la memoria a partir del relato de su pareja.

El fuerte golpe en el mentón requirió suturas, pero Mariano aseguró que no sufrió secuelas de gravedad. Con el paso de los días, pudo retomar sus tareas habituales como trabajador rural.