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El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, volvió a explicar los alcances de la anunciada ruta marítima y comercial entre esa ciudad chilena y las Islas Malvinas y buscó despegar la iniciativa de cualquier interpretación diplomática vinculada con el histórico reclamo argentino de soberanía.

En diálogo con Radio LU12 AM680, sostuvo que el vínculo comercial con las islas “no comenzó a un mes ni una semana”, sino que forma parte de conversaciones que se vienen desarrollando desde hace tiempo entre comerciantes de Punta Arenas y representantes de las Malvinas.

“Durante los 90’ y parte de los 2000 se mantuvo siempre una conexión económica. A partir de 2011, 2012, Chile adhiere a una solicitud con Mercosur para que los barcos con bandera de las islas no pudieran transitar por puertos de estos países. Y ese tema está vigente”, explicó.

Tapa del Diario La Opinión Austral del viernes 4 de septiembre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

Señaló que actualmente las Islas Malvinas adquieren buena parte de sus productos a través de Montevideo y estimó ese movimiento comercial en unos 20 millones de dólares anuales, principalmente en alimentos y productos de consumo.

Remarcó que las empresas locales buscan ofrecer una alternativa directa: “Hoy la gente de la isla compra gas licuado, la leche, el arroz en Montevideo. Lo que están pidiendo es comprar como siempre se vendió en su momento y hay un interés de empresas chilenas en nuestra región para también vender”.

Alcance político

Insistió en que el proceso ha sido de carácter puramente entre privados y de conocimiento público. “Esta visita de empresarios de la isla a nuestro país y también de un grupo de empresarios chilenos a la isla fue informado hace bastante tiempo. No hay ninguna sorpresa. El buque ya fue contactado finalmente por los isleños. Es una empresa chilena que tiene experiencia en lo que son transportes de carga para lugares aislados”, precisó.

Respecto del rol de aquella alcaldía, aclaró las competencias de su gestión dentro de las normativas vigentes. “Como alcalde yo no tengo ningún tipo de competencia en los puertos ni los permisos que dan. La municipalidad no vende nada, sino que al interés comercial que tiene el grupo de personas de las islas se suma el interés del que quiere vender. Nosotros hacemos lo que siempre tratamos, que es facilitar los negocios económicos”, afirmó.

El Puerto de PUnta Arenas es el nodo logístico y comercial estratégico del extremo sur de Chile y de la Patagonia.

Asimismo, descartó que la iniciativa impacte en las relaciones bilaterales con la Argentina. “No rompe bajo ningún punto de vista la posición de Chile respecto al apoyo a la región en Argentina. Para nuestra ciudad, 20 millones de dólares en la economía local es muy importante, no es un tema menor. Aquí no hay ninguna lógica distinta a esa”, sostuvo.

Atribuyó la repercusión mediática al clima político del momento. “El contexto fue lo que generó un ruido mayor. En este contexto ya se ve distinto, es morboso para muchas personas. Pero este es un tema de compra y venta de las comunidades que están más cerca de donde hoy compran las islas, que es Montevideo”, aseguró.

“Moderación”

La controversia se intensificó tras las recientes afirmaciones del presidente argentino Javier Milei durante un acto en Chile, donde sostuvo que “tras el derrocamiento del comunista Allende, Chile entró en un período de estabilidad y crecimiento que se extendió por más de 40 años”.

Consultado sobre esos dichos, Radonich evitó polemizar. “Como alcalde soy alcalde de todos. Mi opinión no colabora en un debate que por lo menos en Chile está cerrado. Hay momentos en que tienes que buscar lo que nos une, no lo que nos separa. Yo apelo siempre a la moderación y a no dar valor a lo que nos divide”, concluyó.