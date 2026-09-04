La serie de “Harry Potter” está más cerca que nunca y, HBO Max, acaba de emocionar a sus fanáticos; la icónica franquicia fantástica se prepara para su regreso a la pantalla chica con el lanzamiento de un nuevo tráiler de “Harry Potter”; la producción, encarada por HBO Max, promete una adaptación con mayor fidelidad a los libros escritos por J.K. Rowling, permitiendo conocer nuevos detalles de esta ambiciosa historia.

El material audiovisual muestra al actor Dominic McLaughlin encarnando al joven mago, al tiempo que, Alastair Stout y Arabella Stanton, asumen las interpretaciones de Ron Weasley y Hermione Granger, respectivamente.

El adelanto expone el arribo de los protagonistas al colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, iniciando un recorrido ya conocido por los fanático, pero abordado bajo una perspectiva renovada; la historia vuelve a retratar pasajes emblemáticos de la novela inicial, incorporando el tradicional ritual de selección de casas (donde el trío principal queda asignado a Gryffindor) junto a los primeros intercambios con el cuerpo docente y las criaturas del mundo mágico.

Elenco de la serie “Harry Potter”

Para los roles adultos de la saga, la tira cuenta con un reparto de actores consagrado, el cual quedó conformado, por:

– John Lithgow (en el papel de Albus Dumbledore)

– Janet McTeer (como Minerva McGonagall)

– Paapa Essiedu (encarnando a Severus Snape)

– Nick Frost (en la piel de Hagrid)

– Luke Thallon (como Quirinus Quirrell)

– Paul Whitehouse (interpretando a Argus Filch)

– Bertie Carvel (como Cornelius Fudge)

– Johnny Flynn (personificando a Lucius Malfoy)

Siete temporadas proyectadas y fecha confirmada de estreno

A diferencia de las adaptaciones cinematográficas encabezadas en su momento por Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson, esta nueva producción televisiva contará con el espacio suficiente para desplegar la narrativa a lo largo de múltiples entregas; el plan de trabajo estipula la realización de siete temporadas, destinando un ciclo completo a cada uno de los libros de la saga.

La primera entrega estará compuesta por ocho episodios y adaptará los sucesos descritos en “Harry Potter y la piedra filosofal”; con el lanzamiento programado para la el 25 de diciembre, justo el día de Navidad, la señal HBO ya dejó ratificada la realización de una segunda temporada, la cual tomará como eje la novela “Harry Potter y la cámara secreta”.

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