El director de la Clínica Monte Grande, Carlos Santoro, confirmó esta noche que “recibimos 15 heridos” producto de la impactante explosión en el Polo Industrial de Ezeiza. En declaraciones a TN, llevó tranquilidad al afirmar que los lesionados “no presentan peligro de vida“.

El siniestro se registró en una de las fábricas del Polo Industrial Spegazzini. Según trascendió, el episodio ocurrió esta noche en una productora agroquímica ubicada frente a la Autopista Cañuelas-Ezeiza, una precisión que corrigió los primeros reportes, los cuales señalaban que se trataba de una planta de pinturas.

Varias dotaciones de bomberos trabajan de manera intensa en el predio para enfrentar un incendio de gran magnitud. En redes sociales, usuarios difundieron videos que se viralizaron con rapidez, donde se observa una columna de humo de varios metros.

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, se refirió esta noche al inquietante suceso, calificando la situación como “muy confusa” y reconociendo que el fuego es “incontrolable“.

Granados indicó en diálogo con C5N que la cantidad de “fuego” es “tremenda” y que las dotaciones de bomberos están “tratando” de “apagarlo”. Sin embargo, la dimensión del siniestro complica las tareas. “No lo podemos controlar”, afirmó el jefe comunal, visiblemente preocupado por la gravedad de la emergencia.

Desde Aeropuertos Argentina 2000 indicaron a La Nación que la explosión resonó en el Aeropuerto de Ezeiza, pero que, por el momento, los vuelos no fueron modificados. “Se ve la columna de humo, pero no se afectó la operación”, precisaron.

Asimismo, de acuerdo a vecinos de la zona, la onda expansiva generó daños en sus hogares: les rompió vidrios y techos y produjo temblores, incluso a varios kilómetros de distancia.

El Gobierno Municipal de Cañuelas emitió un comunicado por la noche informando que activó “los protocolos necesarios” de Salud y Defensa Civil para colaborar en la emergencia desatada hoy.

El Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner “activó el plan de contingencia ante situaciones de catástrofe” y “se encuentra listo para intervenir en caso de ser necesario”. A su vez, el Hospital Marzetti y las unidades sanitarias locales también están en alerta.

El municipio precisó que los Bomberos Voluntarios de Cañuelas ya aportaron dotaciones para colaborar con el control del fuego en la planta agroquímica. Además, el área de Defensa Civil local “se encuentra en contacto con DC de Ezeiza” para ofrecer colaboración.

Finalmente, el escrito solicita a la población informarse por canales oficiales y, de manera crucial, pide que “en caso de encontrarse en zonas donde se perciba humo protegerse con barbijos“.

Del mismo modo, el Municipio de La Matanza emitió una alerta dirigida a los vecinos de Virrey del Pino y áreas circundantes, como consecuencia de la explosión. La intendencia recomendó a la población “no salir de sus casas y mantener puertas y ventanas cerradas”.

La medida preventiva busca evitar posibles afecciones respiratorias o intoxicaciones derivadas del humo y los gases emanados de la planta agroquímica siniestrada.

