Alberto Fernández: "El problema no es la cuarentena, el problema es la pandemia"

El presidente Alberto Fernández afirmó que a partir de la medianoche de mañana caducarán los permisos para el transporte público en la zona del AMBA, y aseguró que en los últimos días “aumentaron los contagios, la movilidad y la ocupación hospitalaria", por lo que llamó a "estar atentos", y señaló que el coronavirus "circula en todos los barrios”.

Por tal motivo, anunció que "a partir del jueves solo podrán usar el transporte público los esenciales" y explicó “tenemos que bajar el nivel de tránsito para bajar los contagios. Hoy tuvimos una mirada común en la reunión que mantuvimos con (el vicejefe de Gobierno porteño) Diego Santilli y (el gobernador de Buenos Aires) Axel Kicillof”, señaló el mandatario en una entrevista concedida al canal Telefé.

Por otro lado, el jefe de Estado aseguró que se siente "espléndido" y que "no tengo dolencia ni malestar, ningún síntoma por el que deba preocuparme" y explicó que lo que sucedió es que lo llamó su médico pidiéndole que sea "cauto" debido al incremento de contagios, y explicó que por ese motivo se queda en la residencia de Olivos realizando sus actividades.

"El médico me ha pedido que tenga cuidado y que no me mueva de Olivos".