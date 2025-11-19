Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La 74° edición de Miss Universo vive este miércoles una de sus jornadas más determinantes: la competencia preliminar. Desde Bangkok, Tailandia, las aspirantes de distintos países se presentan en un evento que definirá quiénes avanzarán a la gran final del jueves 20 de noviembre.

La preliminar es el momento técnico más importante del concurso, ya que allí se asignan los puntajes que conforman el selecto grupo de semifinalistas. Por este motivo, miles de fanáticos siguen la gala en tiempo real, atentos al desempeño, la presencia escénica y la seguridad de sus candidatas favoritas.

¿En qué consiste la competencia preliminar de Miss Universo?

A diferencia de la noche de coronación, la preliminar es una evaluación exhaustiva en la que las participantes deben demostrar elegancia, expresividad, firmeza y manejo escénico. Los jueces observan cada detalle, desde el modo de caminar hasta la capacidad para comunicar de forma efectiva en pocos segundos.

Este segmento del certamen suele anticipar tendencias: las favoritas comienzan a consolidarse y las revelaciones emergen gracias a su desempeño en pasarela y entrevistas.

Qué se evalúa este 19 de noviembre en Miss Universo 2025

La Miss Universe Organization confirmó que, como cada año, la preliminar se divide en cuatro instancias oficiales que suman al puntaje final:

Entrevista personal (Private Interview)

El espacio más íntimo, donde cada concursante habla de su historia, su proyecto social y su visión del rol de Miss Universo. El jurado analiza claridad, propósito y autenticidad.

Traje típico nacional

Una presentación que refleja identidad cultural y creatividad, y que se ha convertido en uno de los segmentos más coloridos y celebrados del certamen.

Desfile en traje de baño

Con apenas 20 segundos de close-ups frente a los jueces, las participantes deben demostrar presencia, energía y seguridad.

Pasarela de vestido de noche (Evening Gown)

La prueba final de elegancia. También con 20 segundos por candidata, el jurado evalúa porte, estilo, actitud y dominio del escenario.

Tras estas instancias, los jueces otorgan los puntajes que definirán quiénes integrarán el top de semifinalistas rumbo a la noche final.

Aldana Masset, la argentina que capta todas las miradas

Entre las candidatas que generan expectativa internacional se encuentra Aldana Masset, Miss Universo Argentina 2025. La joven de 25 años nació en Valle María, Entre Ríos, y dio un giro en su carrera cuando dejó los escenarios de la cumbia pop para dedicarse de lleno al modelaje, la asesoría de imagen y la comunicación digital.

Coronada el 25 de mayo en Buenos Aires, Masset sucedió a Magalí Benejam y desde entonces se preparó intensamente para llegar en su mejor versión a Tailandia. Su presencia en redes sociales la posicionó rápidamente en los rankings globales de favoritas, donde destaca por su estilo, frescura y capacidad para conectar con el público. Su ciudad natal celebró con orgullo su triunfo nacional, y hoy acompaña de cerca su participación en uno de los eventos más vistos a nivel mundial.

Aldana Masset

Un escenario mundial donde Argentina pisa fuerte

La preliminar de Miss Universo 2025 promete una noche de alto impacto visual y emocional, con competidoras preparadas para dejarlo todo en la pasarela. Con Aldana Masset como una de las figuras más comentadas, Argentina se ilusiona con volver a ocupar un lugar destacado en el escenario internacional.