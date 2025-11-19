Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Buenos Aires resolvió avanzar con el decomiso de los bienes pertenecientes a Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, así como de ex funcionarios y empresarios condenados en la causa Vialidad, para cubrir un total actualizado de $684.990.350.139,86. Esta cifra surge tras la actualización del monto inicial de $84.835.227.378,04, realizada por peritos oficiales, fiscales y el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema.

La sentencia quedó firme el 10 de junio de 2025, después de que la Corte Suprema ratificara la condena a seis años de prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la ex presidenta. Los condenados fueron intimados a pagar el monto actualizado, pero ante el incumplimiento, la Justicia dispuso ejecutar el decomiso de los bienes identificados.

Inmuebles de empresas vinculadas a la obra pública

El tribunal ordenó avanzar sobre propiedades registradas a nombre de firmas que integraron el esquema investigado en Vialidad. Entre ellas se encuentran:

Austral Construcciones SA

Kank y Costilla SA

Gotti Hnos. SA

Loscalzo y Del Curto SRL

Los bienes de estas compañías, muchas de ellas ya inactivas o quebradas, forman parte del patrimonio que la Justicia considera producto del direccionamiento de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

En caso de que los activos decomisados no alcancen la cifra fijada, la Justicia prevé continuar con la realización de bienes de otros condenados: Nelson Guillermo Periotti, José Francisco López, Mauricio Collareda, Raúl Gilberto Pavesi y Raúl Osvaldo Daruich.

Las propiedades cedidas a Máximo y Florencia Kirchner

Dentro del listado también figuran múltiples inmuebles que Cristina Fernández de Kirchner cedió a sus hijos en 2016, antes de que se dictaran inhibiciones judiciales. El inventario incluye:

Inmuebles en Río Gallegos

Diez unidades en la calle Mitre al 500, adquiridas en 2007.

Una propiedad ubicada en 25 de Mayo al 200, incorporada en 2010.

Un inmueble de la calle Presidente Néstor Kirchner al 400, adquirido en 2006.

Terrenos y propiedades en El Calafate

En el Departamento III Lago Argentino figuran varios terrenos adquiridos entre 2002 y 2008, entre ellos:

El lote donde se construyó el Complejo Hotelero Los Sauces, adquirido en 2002 y ampliado con parcelas compradas en 2007.

Terrenos de grandes extensiones incorporados al patrimonio familiar en 2007: uno de 44.106 m² y otro de 87.046 m².

Superficies adicionales adquiridas a valores marginales, muchas de ellas luego utilizadas para proyectos hoteleros como Las Dunas.

Este conglomerado de bienes representa algunos de los activos más valiosos del patrimonio familiar Kirchner.

Cómo evolucionó el patrimonio de la familia Kirchner

El crecimiento patrimonial del matrimonio Kirchner ha sido objeto de análisis por años. Según reconstruyó Infobae a partir de declaraciones juradas oficiales:

En 2003, al llegar Néstor Kirchner a la presidencia, declaraban un patrimonio neto de $7 millones, con 25 inmuebles y fuertes colocaciones bancarias.

En 2007, ya con Cristina en la presidencia, los activos superaban los $25,5 millones, con 44 inmuebles registrados.

Muchos terrenos en El Calafate fueron adquiridos por menos de $7,5 por metro cuadrado, valores muy inferiores al mercado.

En 2008, el patrimonio ascendió a $47,3 millones, con la compra del terreno para el hotel Las Dunas.

En 2011, tras la muerte de Néstor Kirchner, se redistribuyó la herencia entre sus hijos.

En 2015, al finalizar el segundo mandato de Cristina, el patrimonio declarado alcanzaba los $72,2 millones.

En 2016, la ex mandataria donó en vida el 50% de sus propiedades y sus activos financieros a Máximo y Florencia, una operación total de $74 millones, realizada justo antes de las inhibiciones judiciales.

Un decomiso histórico en la causa Vialidad

La medida dispuesta por el Tribunal Oral Federal 2 constituye uno de los decomisos patrimoniales más grandes en la historia judicial argentina. La decisión alcanza bienes distribuidos entre Santa Cruz, Buenos Aires y diversas localidades del interior, muchos de ellos asociados a inversiones inmobiliarias que fueron eje de investigaciones en múltiples causas por corrupción.

Con la orden firme y los montos establecidos, la Justicia avanzará en los próximos meses con la tasación, intervención y eventual remate de los bienes, un proceso que promete extenderse y generar impacto político, económico y judicial.