Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco del Amcham Summit 2026, el director ejecutivo de AmCham Argentina, Alejandro Díaz, analizó el impacto de las políticas del presidente Javier Milei y los desafíos estructurales que enfrenta el país para consolidar su recuperación económica.

El CEO valoró el rumbo adoptado por la actual administración, destacando especialmente la consistencia en la implementación de políticas públicas. Según explicó, más allá de las medidas desregulatorias, hay un factor que resulta determinante para los inversores internacionales —en particular los estadounidenses—: la previsibilidad.

“El mercado valora que haya convicción y constancia en la aplicación de políticas. Eso reduce la incertidumbre política y permite que los objetivos económicos no queden atados a los ciclos electorales”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que el proceso económico en marcha será el que finalmente determine tanto la recuperación del país como la eficacia política del Gobierno de cara al próximo año.

Inflación, señales económicas y el rol de Caputo

El análisis también incluyó el reciente dato de inflación de marzo, que se ubicó en 3,4%, una cifra que generó repercusiones en el ámbito económico y político. Sobre este punto, el ministro de Economía Luis Caputo había planteado la necesidad de consolidar la desaceleración inflacionaria como base de la estabilidad macroeconómica.

Para Díaz, si bien estos indicadores son relevantes, el foco debe mantenerse en la construcción de condiciones estructurales que permitan sostener el crecimiento en el tiempo.

Federalismo, gobernadores y reforma tributaria

Uno de los ejes centrales del encuentro fue el debate sobre el federalismo y el rol de las provincias. Díaz destacó que los gobernadores están asumiendo mayores responsabilidades, en línea con un proceso de descentralización que busca corregir distorsiones históricas.

“Hay un compromiso claro de los gobernadores, pero también una demanda concreta: contar con financiamiento acorde a las nuevas responsabilidades en áreas como infraestructura, salud, educación y seguridad”, explicó.

En este contexto, subrayó la necesidad de avanzar en una reforma tributaria integral que contemple tres puntos clave:

Simplificación del sistema impositivo

Reducción de la carga fiscal para mejorar la competitividad

Nueva distribución de recursos entre Nación y provincias

Según Díaz, uno de los principales obstáculos sigue siendo el esquema de coparticipación, al que definió como una “barrera importante” para lograr un reparto más equitativo de los fondos.

De cara al futuro inmediato, el ejecutivo de AmCham consideró que el desafío estará en equilibrar las demandas provinciales con la estrategia económica nacional, especialmente en un contexto donde la obra pública y la inversión están en el centro del debate.

El consenso, concluyó, pasa por avanzar hacia un modelo más competitivo, con reglas claras y un esquema fiscal que acompañe el crecimiento tanto a nivel nacional como territorial.