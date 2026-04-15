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La comitiva del Gobierno de Santa Cruz, encabezada por el gobernador Claudio Vidal, continúa desarrollando una intensa agenda de trabajo en Canadá con el objetivo de atraer inversiones y generar alianzas estratégicas para el crecimiento del sector energético. En ese marco, visitaron las instalaciones de ProPak Systems Ltd., una de las empresas líderes a nivel internacional en el desarrollo de equipamiento y soluciones para la industria del petróleo y el gas.

Empresa líder del sector energético

La visita se concretó en la ciudad de Airdrie, cercana a Calgary, donde la delegación provincial recorrió las instalaciones de la compañía canadiense y conoció en profundidad los procesos de innovación tecnológica que ProPak Systems aplica en distintos proyectos energéticos alrededor del mundo.

Durante la recorrida, se destacaron los avances en sistemas de producción y procesamiento que posicionan a la firma como un actor clave dentro de la industria global. La empresa cuenta con desarrollos implementados en diversos países, lo que la convierte en un socio estratégico potencial para provincias con fuerte perfil hidrocarburífero como Santa Cruz.

Tecnología

ProPak Systems se especializa en el diseño y construcción de plantas de procesamiento de gas natural, instalaciones para petróleo pesado, sistemas de compresión y plantas modulares. Además, posee una amplia trayectoria en proyectos de recuperación térmica y generación de vapor, con cientos de desarrollos ejecutados a nivel internacional.

Estos avances tecnológicos representan una oportunidad concreta para fortalecer la capacidad productiva de Santa Cruz, especialmente en un contexto donde la innovación y la eficiencia energética son factores clave para el crecimiento del sector.

Articulación público-privada

La actividad contó con la participación del ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, junto a representantes de la empresa CGC y del Sindicato de Personal Jerárquico. Esta articulación entre el sector público, privado y sindical forma parte de una estrategia integral orientada a generar nuevas oportunidades para el desarrollo energético de la provincia.

El trabajo conjunto busca no solo atraer inversiones, sino también garantizar que los proyectos que se impulsen tengan un impacto positivo en la producción local y en la generación de empleo.

El Gobernador Claudio Vidal recorrió empresas energéticas de Canadá.

Interés concreto en Santa Cruz

Durante el encuentro, desde ProPak Systems manifestaron su interés en avanzar en vínculos comerciales con Argentina, poniendo especial atención en el potencial productivo de Santa Cruz y en las posibilidades de articulación a futuro.

Este acercamiento marca un paso importante en la consolidación de relaciones internacionales que permitan a la provincia integrarse a nuevas cadenas de valor dentro de la industria energética global.

Posicionamiento internacional

Desde el Ejecutivo provincial destacaron la relevancia de este tipo de instancias, que permiten posicionar a Santa Cruz en escenarios internacionales, abrir nuevas puertas y generar condiciones favorables para el crecimiento del sector energético.

En ese sentido, remarcaron que la agenda en Canadá forma parte de una política activa de vinculación con actores clave de la industria, con el objetivo de potenciar el desarrollo productivo, incrementar la competitividad y promover el empleo en la provincia.