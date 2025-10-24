Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Alejandro Tullio, el exdirector nacional electoral y actual secretario Electoral Permanente de Chubut, Alejandro Tullio, habló con Radio LU12 AM680 de cara a las elecciones legislativas de este domingo en Argentina.

El abogado y especialista en Asuntos Públicos y Política remarcó la fortaleza institucional del sistema electoral argentino y destacó que el país mantiene estándares de transparencia desde hace dos décadas.

“En veinte años no hemos tenido conflictos significativos que pongan en duda la veracidad de los resultados electorales”, afirmó en diálogo con “La Decana de la Patagonia”.

“Tenemos un sistema sólido y confiable, y el desafío ahora es mantener esos estándares con la boleta única papel”, agregó.

En ese marco, el especialista valoró además la tarea de la Justicia Electoral y de los organismos que organizan los comicios: “El armado electoral en la República Argentina viene con muy buenos antecedentes, y eso genera confianza tanto en los votantes como en los candidatos”.

La boleta única: “Simple, intuitiva y transparente”

Tullio explicó que el nuevo formato de votación “es muy simple, muy intuitivo, y está diseñado para que funcione sin explicación previa”. Según indicó, “las elecciones son procesos masivos, y esta herramienta está hecha para que todos puedan votar sin dificultad, incluso quienes no tengan acceso a capacitación o información previa”.

Detalló que el votante encontrará una única boleta con todas las fuerzas políticas ordenadas en columnas diferenciadas “por color, símbolos, fotos y nombres de los candidatos”. “En el recuadro correspondiente, cada persona debe marcar con una cruz o tilde su opción y luego doblar la boleta antes de colocarla en la urna”, explicó.

También destacó la provisión estatal del material necesario para sufragar: “Cuando uno va a votar, el Estado tiene que hacerse cargo de todo lo necesario. Si se vota marcando, hay que darle al elector el instrumento para marcar. Así es en todo el mundo, donde más de 4 mil millones de personas votan con este sistema”.

Santa Cruz: una elección simple y rápida

En el caso de Santa Cruz, Tullio remarcó que el proceso será más ágil que en otros distritos: “En Santa Cruz se eligen solamente diputados nacionales, igual que en 16 provincias, por lo tanto es una elección relativamente simple”.

Precisó que la boleta contendrá ocho listas de candidatos y que en Cañadón Seco se sumará una categoría adicional para Comisionado de Fomento. “En lugar de ocho boletas diferentes, los electores tendrán una sola con ocho columnas bien diferenciadas. Es una boleta corta, totalmente manejable”, afirmó.

Resultados y participación ciudadana

Tullio anticipó que los primeros resultados oficiales podrían conocerse “a partir de las 21 horas”, dado que “la mayoría de las escuelas transmiten directamente a Buenos Aires, donde se procesan los datos”. “Las provincias que solo eligen diputados, como Santa Cruz, tendrán los resultados más rápido que aquellas que también votan senadores o autoridades locales”, añadió.

Respecto de la participación electoral, el especialista se mostró optimista: “Esperemos que haya mayor concurrencia a las urnas. Sería muy promisorio que se mejoraran los índices de participación”.

Recordó que históricamente el nivel de asistencia ronda “entre el 75 y el 77 por ciento del padrón” y remarcó que “votar es un derecho, pero también una obligación democrática”.

Una jornada para fortalecer la democracia

Finalmente, Tullio señaló que el domingo será una oportunidad para “poner a prueba un modelo más moderno, transparente y equitativo” y adelantó que tras la elección se hará “una evaluación integral para identificar qué aspectos deben mejorarse de cara al futuro”.

“Haremos una evaluación y la compartiremos con los medios de comunicación. Siempre hay aprendizajes que sirven para fortalecer el sistema y seguir construyendo confianza electoral”, concluyó el ex funcionario.