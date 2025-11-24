Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un reciente informe del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) reveló un dato preocupante: el 70% del área de la provincia de Buenos Aires presenta niveles de arsénico por encima de los recomendados, un problema que expone a millones de habitantes a riesgos severos para la salud, incluida la posibilidad de desarrollar enfermedades como cáncer de pulmón, cáncer de laringe, tos crónica y fibrosis pulmonar.

El dato surge del Mapa de Arsénico, un proyecto del ITBA que registra la presencia de este elemento natural en fuentes de agua subterránea y superficial del país. Con más de 350 muestras recolectadas, el mapa fue recientemente actualizado, incorporando mejoras en su interfaz y accesibilidad gracias al trabajo de Lucía Digón, estudiante de Ingeniería Informática de la institución.

El responsable del proyecto, Dr. Jorge Daniel Stripeikis, explicó que la contaminación por arsénico es mayoritariamente natural, vinculada a fenómenos geológicos que se originaron cuando se elevó la Cordillera de los Andes. Esto afecta a amplias zonas del país y, particularmente, a la provincia de Buenos Aires, donde se destacan como regiones críticas:

Corredor de la Ruta 5: 9 de Julio, Bragado, Carlos Casares y Trenque Lauquen

Zonas aledañas a Mar del Plata

Sur de Córdoba y Santa Fe

Gran parte de La Pampa y Mendoza

y Regiones del norte como Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa

Mapa de arsénico elaborado por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA)

Un problema de salud pública global

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que el arsénico es una de las 10 sustancias químicas más peligrosas para la salud pública. A nivel mundial, 140 millones de personas en al menos 70 países beben agua con niveles superiores al límite recomendado (10 µg/litro).

Las principales fuentes de exposición son el agua de bebida, los cultivos regados con agua contaminada y los alimentos preparados con agua contaminada”, destacan las autoridades.

Un dato clave que revela la OMS es que se estima que “140 millones de personas de al menos 70 países han estado bebiendo agua con niveles de arsénico superiores al valor de referencia provisional de 10 μg/litro (4, 5)”.

Riesgos sanitarios: qué es el HACRE

Frente a este escenario, desde ITBA señalan que la ingesta sostenida en el tiempo de aguas contaminadas incrementa el riesgo de padecer un cuadro clínico tipificado como Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE) y que su falta de tratamiento genera patologías como el cáncer de pulmón, cáncer de laringe, tos crónica y/o persistente y fibrosis pulmonar.

“La contaminación por arsénico es mayoritariamente natural y obedece a fenómenos que se produjeron hace millones de años cuando se levantó la estructura de lo que hoy conocemos como la Cordillera de los Andes. En nuestro país, las áreas geográficas más damnificadas con este fenómeno son el 70 por ciento de la provincia de Buenos Aires, particularmente lo que es el corredor de la ruta 5, como son las localidades de 9 de julio, Bragado, Casares y Trenque Lauquen, y también zonas aledañas a Mar del Plata. Además, se encuentra en todo el sur de Córdoba y Santa Fe y en La Pampa y Mendoza. En el norte, en particular Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa”, detalló Jorge Daniel Stripeikis, responsable del Mapa.

En Argentina, se estima que más de cuatro millones de habitantes podrían estar afectados por niveles elevados de arsénico en aguas subterráneas.

Llamado a la comunidad: cómo colaborar con nuevas muestras

Durante la pandemia, la recepción de muestras disminuyó, por lo que el ITBA lanzó un llamado a la población para retomar la iniciativa.

Las personas interesadas pueden entregar muestras de agua en Iguazú 341 (CABA), de 8 a 18 h, dirigidas al LIQMA, acompañadas de nombre, apellido y el formulario disponible en la web del mapa.

“Somos una universidad comprometida con el desarrollo del país y buscamos aportar información que ayude a tomar decisiones sobre un tema crucial: el acceso a agua segura”, destacó Stripeikis.

Acceso al mapa

El Mapa de Arsénico, disponible en línea, permite consultar fácilmente la calidad del agua por región y sumar nuevos datos para mejorar su precisión.

Acceso al mapa actualizado: mapa-de-arsenico.web.app