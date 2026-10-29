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La hermana Alessandra Smerilli, prefecta del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, convocó a los movimientos populares a fortalecer la organización comunitaria y defender la dignidad de las personas ante los desafíos de la inteligencia artificial. Lo hizo durante el Encuentro Regional de los Movimientos Populares, Capítulo Argentina 2026, realizado el 27 y 28 de octubre.

En su discurso, Smerilli recordó el encuentro que el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio mantuvo hace unos veinte años en Buenos Aires con trabajadores cartoneros. Según señaló, aquella experiencia permitió reconocer cómo, frente a la exclusión, comenzaron a organizarse y a construir otra sociedad y otra economía desde su propia realidad. “Después de conocerlos empecé a salir de noche con ellos”, había contado Bergoglio, según recordó la religiosa.

Smerilli sostuvo que de esa experiencia surgieron, junto con el papa Francisco, los Encuentros Mundiales de los Movimientos Populares, concebidos como espacios de fraternidad y organización. También citó el mensaje que León XIV transmitió en el encuentro mundial celebrado en Roma en 2025: “la tierra, la casa y el trabajo son derechos sagrados”. El pontífice, recordó, pidió a la Iglesia acompañar a estas organizaciones y caminar junto a ellas en favor de la dignidad humana, la justicia, el amor y la paz.

La prefecta vinculó ese acompañamiento con la custodia de la persona en tiempos de inteligencia artificial, uno de los temas abordados en la encíclica Magnifica humanitas. Para analizar los desafíos actuales, retomó dos imágenes bíblicas: la torre de Babel y la reconstrucción de Jerusalén bajo la conducción de Nehemías.

Sobre Babel, advirtió que detrás de la búsqueda de una sola tecnología y una sola dirección puede esconderse una uniformidad que borra las diferencias. Citó la encíclica al describir el “síndrome de Babel” como “la idolatría del lucro que sacrifica a los débiles, la uniformidad que aplana las diferencias, la pretensión de un lenguaje único —incluso digital— capaz de traducirlo todo, incluso el misterio de la persona, en datos y rendimientos”.

En contraste, presentó a Nehemías como una figura de reconstrucción colectiva. Recordó que, ante una ciudad destruida, convocó a las familias y confió a cada una una parte de la muralla. “No impone soluciones desde lo alto. Convoca a las familias, confía a cada una un tramo de muralla para reconstruir, escucha los temores, coordina los esfuerzos y hace frente a las oposiciones”, citó Smerilli.

“Queridos amigos: Ustedes son Nehemías”, afirmó al dirigirse a los participantes. Según planteó, los movimientos populares nacieron de personas que, frente a la exclusión, se organizaron y comenzaron a reconstruir los vínculos comunitarios. “Ninguna mano, por sí sola, basta para sostener el peso de los desafíos del mundo, y ninguna es tan débil como para no poder ofrecer su contribución”, señaló, al recuperar una frase de la encíclica.

Smerilli sostuvo que el desafío tecnológico no consiste únicamente en decidir cómo usar las nuevas herramientas, sino también en preservar lo que constituye a la humanidad. Citó Magnifica humanitas para afirmar que una humanidad “magnífica y herida” no debe ser sustituida ni superada, y que su identidad reside en “la capacidad de relación y de amor”.

En ese sentido, destacó que las organizaciones populares transforman la vulnerabilidad en una oportunidad para construir solidaridad y hermandad. “Por eso el Papa los ha llamado ‘defensores de la humanidad, testigos de la justicia, poetas de la solidaridad’”, expresó.

Al cierre del encuentro, agradeció el camino recorrido por los movimientos y llamó a involucrarse en los desafíos del presente. “A nosotros nos toca, como dice el Papa, no temer ensuciarnos las manos en la obra de nuestro tiempo, y ser ‘constructores de comunión, no arquitectos de Babel’”, concluyó. También encomendó a los participantes a María, Auxilio de los Cristianos, y pidió que los ayude a ser “auténticos artífices de esperanza”.