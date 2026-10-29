En la Usina del Arte, a las 22.15 hs, comenzó la entrega de las estatuillas de los Premios Ídolo 2026; Sofía “La Reini” Gonet y Grego Rossello condujeron la ceremonia en la que se conocieron los ganadores de las 29 categorías; además, Moria Casán, estrella invitada de la noche, recibió un Premio Ídolo honorífico por su trayectoria y su actualidad.

Unos 710 invitados llegaron al edificio porteño, entre los 210 nominados, jurados, representantes de marcas, agencias y acompañantes; la Romantic Carpet recibió a los creadores, streamers y figuras del universo digital antes de su ingreso al Salón Mayor, donde se realizó el cóctel y se desplegaron las activaciones de las marcas.

La ceremonia se desarrolló en el auditorio, con carteles identificatorios en las butacas de los nominados y un operativo técnico que incluyó cinco pantallas, una grúa y más de seis cámaras para la transmisión en vivo por Streams Telefe; la T y La M y Q’Lokura hicieron presentaciones musicales durante la noche y a puro ritmo.

Desde las 20 hs, el acceso de la Usina del Arte fue intervenido con flores naturales, follajes y telas en tonos rosa y pastel para recibir a los asistentes; la cobertura de la previa estuvo a cargo de Marta Fort, Julieta Poggio, Fede Popgold y Diego Poggi antes de que los invitados pasaran al auditorio.

TODOS LOS GANADORES DE LOS PREMIOS ÍDOLO 2026

Humor y Entretenimiento

Cami Jara

El Gordo Y El Flako

Facturita

Lucho Mellera

Alex Pelao

Valen Rizzuti

Lucas Spadafora

Gastón Massa

Podcast

Ferné con Grego

Hispa La Sesión

Historia en Podcast

La Fórmula Podcast

La Sillita

Psicología al Desnudo

Emprendimiento

Diabla

Ganga Home

Giga x Spreen

Gordis Burger

Mosquiani

Yerba Cósmico

Actualidad

Camila Ibarbalz

Cami Valero

Fede Bongiorno

Lara López Calvo

Mica Comunica

Mujer Financiera

Momento Viral (votación del público)

Casamiento Margelita – Nadie dice Nada

Gero Arias noqueando a Viruzz – La Velada

¿Ir preso 2 años o ir preso hasta que tu mamá le meta un penal al Dibu Martinez? – Paren la Mano

¿Así toma agua la Agusneta?

Nico Occhiato se pasa a todo 412 para hacer el 5to gol de Luzu TV

¿Si ponemos una casa solo de milanesas? – Top Globales

Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo – Sofia Martinez

Alonso cantando con Yatra en Movistar Arena

Marta Fort descubriendo robo de aceite como cajera – Esto es Blender

Messi prime – Lo del Pollo

Sofi Gonet tributo a Martitegui – Masterchef

Nati Jota le reclama una cita a Gastón Edul – Sería Increíble

Los dos metimos cambios – M asterchef

Miranda presenta la nueva canción de “Perfecta” – Nadie dice Nada

Gastronomía

Ailin Tokman

Gaston Soffritti

Tefi Russo

Agus Liporace

Lucía Scarpa

Paulina Cocina

Andres Simon

Ídolo Revelación

La Agusneta

Agustin Creevy

Evitta Luna

Marta Fort

Teo D’elia

Valen Rizzuti

Viajes

Bonaerense – Agostina Di Stefano

Espía por el mundo – Pia Bottero

MODO TURISTA

Pasaje en mano – Agus Lopez

Martina Saravia

Beauty

Belén Garrido

Cande Copello

Joaquin Vazquez

Juanita Ramos

Daniela Lopez

Lu Ballatore

Ídolo Futbolero/a

Ezzequiel

Gastón Edul

Jero Freixas

Lautaro ‘La Cobra’ Del Campo

Joaquín Alvarez

Sofi Martinez

Davo Xeneize

Ídolo Cultura, Tecnología y Especialista en Redes

Caro Dubiansky

Francisco Castro

Celeste Giardinelli

Bruno Riboldi

Mai Pistiner

Diego Poggi

Santiago Bilinkis

Almendra Veiga

Ídolo Notero/a

Gaspar Kahan

Lizard

Nicolás Barral

Todo Versus

Valen Rizzuti

Previate Esta

Marcos Giles

Contenido Creativo

Agustin Franzoni

Belu Lucius

Ferbo

Jacinta de Oromí

Matias Jafif

Michelle Masson

Lily Chen

Agus Cabaleiro

Deportes

Gero Arias

Cristian Grosz

Juli Puente

Lucas Ortega

Nico Ferrero

Sofía Martinez

Lifestyle

Camila Mayan

Delfina Ferro

Julieta Poggio

Santi Talledo

Sofia Gonet

Sofi Ganuza y Belu Deluca

Lizardo Ponce

Sele Mosca

Ídolo Automotor

Aixa Franke

Agustin Marcatili

Florencia Andersen

Iñaki Zugasti

Ale Hartman

Lucas Abriata

Ídolo Celebrity

Damián Betular

Jimena Barón

Momi Giardina

Nico Occhiato

Stephanie Demner

Yanina Latorre

Zaira Nara

Health

Agus Privi

Daniel Troncoso

Fiorella Vitelli

Laura Romano

Simon Scarano

Jimena Le Bellot

Ídolo Musical

Milo J

La T y la M

Ángela Torres

Q’Lokura

Tuli Acosta

Olivia Wald

Moda

Lola Latorre

Coty Crotto & Maru Gándara

Rocío Vazquez

Sofia Gonet

Zaira Nara

Zuzu Coudeu

Milagros Ad

YouTuber

Agustin Creevy

Angie Velasco

Pau Bolzan

Ian Lucas

Marti Benza

Kuki Agnone

Canción más viral

Yakuza – La Joaqui

Puñaladas – Lauta y Amigo de Artistas

Soy Favela – La T y la M

A quién le importa – Luckra y Thalia

Streamer

Mathias ‘C0ker’ Vasile

Davo Xeneixe

Goncho Banzas

Lautaro ‘La Cobra’ Del Campo

Martin ‘Coscu’ Di Salvo

Mernuel

Reseñas Experiencias Gastronómicas

Buenos Paladaires

El Club Del Bajón

Cool Buenos Aires

Morfando Ando

La chica del brunch

Vivamos BA

Ídolo Emergente (votación del público)

Ima Parise

Iñaki Zugasti

Juani Car

Juli Bianco

Valeria ‘La Gurisa’ Rivas

Diego ‘La Toba’ Navajas

Franco Poggio

Rami Bilbao

Santos Canessa

Teo Podolsky

Santino “Turro” Marziotta

Luli Eyman

Tik Toker

Albere

Emma Klass

Evitta Luna

Mar Cosca

Carito Muller

Valen Rizzuti

Marcos Giles

Streamer más viral

Mathias ‘C0ker’ Vasile

Davo Xeneize

Lautaro ‘La Cobra’ Del Campo

Marti Benza

Martín Cirio

Mernuel

Mejor Comunidad (votación del público)

Azz Stream

Bondi Live

Blender

La Casa Streaming

La Juntada de los Artistas

Luzu TV

Olga

Somos Gelatina

Streams Telefe

Un Poco de Ruido

Vorterix

Ídolo del Año

Davo Xeneize

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