En la Usina del Arte, a las 22.15 hs, comenzó la entrega de las estatuillas de los Premios Ídolo 2026; Sofía “La Reini” Gonet y Grego Rossello condujeron la ceremonia en la que se conocieron los ganadores de las 29 categorías; además, Moria Casán, estrella invitada de la noche, recibió un Premio Ídolo honorífico por su trayectoria y su actualidad.

Unos 710 invitados llegaron al edificio porteño, entre los 210 nominados, jurados, representantes de marcas, agencias y acompañantes; la Romantic Carpet recibió a los creadores, streamers y figuras del universo digital antes de su ingreso al Salón Mayor, donde se realizó el cóctel y se desplegaron las activaciones de las marcas.

La ceremonia se desarrolló en el auditorio, con carteles identificatorios en las butacas de los nominados y un operativo técnico que incluyó cinco pantallas, una grúa y más de seis cámaras para la transmisión en vivo por Streams Telefe; la T y La M y Q’Lokura hicieron presentaciones musicales durante la noche y a puro ritmo.

Desde las 20 hs, el acceso de la Usina del Arte fue intervenido con flores naturales, follajes y telas en tonos rosa y pastel para recibir a los asistentes; la cobertura de la previa estuvo a cargo de Marta Fort, Julieta Poggio, Fede Popgold y Diego Poggi antes de que los invitados pasaran al auditorio.

TODOS LOS GANADORES DE LOS PREMIOS ÍDOLO 2026

Humor y Entretenimiento

  • Cami Jara
  • El Gordo Y El Flako
  • Facturita
  • Lucho Mellera
  • Alex Pelao
  • Valen Rizzuti 
  • Lucas Spadafora
  • Gastón Massa

Podcast

  • Ferné con Grego
  • Hispa La Sesión
  • Historia en Podcast
  • La Fórmula Podcast
  • La Sillita
  • Psicología al Desnudo

Emprendimiento

  • Diabla
  • Ganga Home
  • Giga x Spreen
  • Gordis Burger
  • Mosquiani
  • Yerba Cósmico

Actualidad

  • Camila Ibarbalz
  • Cami Valero
  • Fede Bongiorno
  • Lara López Calvo 
  • Mica Comunica
  • Mujer Financiera

Momento Viral (votación del público)

MIRA TAMBIÉN

  • Casamiento Margelita – Nadie dice Nada
  • Gero Arias noqueando a Viruzz – La Velada
  • ¿Ir preso 2 años o ir preso hasta que tu mamá le meta un penal al Dibu Martinez? – Paren la Mano
  • ¿Así toma agua la Agusneta?
  • Nico Occhiato se pasa a todo 412 para hacer el 5to gol de Luzu TV
  • ¿Si ponemos una casa solo de milanesas? – Top Globales
  • Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo – Sofia Martinez
  • Alonso cantando con Yatra en Movistar Arena
  • Marta Fort descubriendo robo de aceite como cajera – Esto es Blender
  • Messi prime – Lo del Pollo
  • Sofi Gonet tributo a Martitegui – Masterchef
  • Nati Jota le reclama una cita a Gastón Edul – Sería Increíble
  • Los dos metimos cambios – M  asterchef
  • Miranda presenta la nueva canción de “Perfecta” – Nadie dice Nada

Gastronomía

  • Ailin Tokman
  • Gaston Soffritti
  • Tefi Russo
  • Agus Liporace
  • Lucía Scarpa
  • Paulina Cocina
  • Andres Simon

Ídolo Revelación

  • La Agusneta
  • Agustin Creevy
  • Evitta Luna
  • Marta Fort
  • Teo D’elia
  • Valen Rizzuti

Viajes

  • Bonaerense – Agostina Di Stefano
  • Espía por el mundo – Pia Bottero
  • MODO TURISTA
  • Pasaje en mano – Agus Lopez
  • Martina Saravia

Beauty

  • Belén Garrido
  • Cande Copello
  • Joaquin Vazquez
  • Juanita Ramos
  • Daniela Lopez
  • Lu Ballatore

Ídolo Futbolero/a 

  • Ezzequiel
  • Gastón Edul
  • Jero Freixas
  • Lautaro ‘La Cobra’ Del Campo
  • Joaquín Alvarez
  • Sofi Martinez
  • Davo Xeneize

Ídolo Cultura, Tecnología y Especialista en Redes

  • Caro Dubiansky
  • Francisco Castro
  • Celeste Giardinelli
  • Bruno Riboldi
  • Mai Pistiner
  • Diego Poggi
  • Santiago Bilinkis
  • Almendra Veiga

Ídolo Notero/a

  • Gaspar Kahan
  • Lizard
  • Nicolás Barral
  • Todo Versus
  • Valen Rizzuti 
  • Previate Esta
  • Marcos Giles

Contenido Creativo

  • Agustin Franzoni
  • Belu Lucius
  • Ferbo
  • Jacinta de Oromí
  • Matias Jafif
  • Michelle Masson
  • Lily Chen
  • Agus Cabaleiro

Deportes

  • Gero Arias 
  • Cristian Grosz
  • Juli Puente
  • Lucas Ortega
  • Nico Ferrero
  • Sofía Martinez

Lifestyle

MIRA TAMBIÉN

  • Camila Mayan
  • Delfina Ferro
  • Julieta Poggio
  • Santi Talledo
  • Sofia Gonet
  • Sofi Ganuza y Belu Deluca
  • Lizardo Ponce
  • Sele Mosca

Ídolo Automotor

  • Aixa Franke
  • Agustin Marcatili
  • Florencia Andersen
  • Iñaki Zugasti
  • Ale Hartman
  • Lucas Abriata

Ídolo Celebrity

  • Damián Betular
  • Jimena Barón
  • Momi Giardina
  • Nico Occhiato
  • Stephanie Demner
  • Yanina Latorre
  • Zaira Nara

Health

  • Agus Privi
  • Daniel Troncoso
  • Fiorella Vitelli
  • Laura Romano
  • Simon Scarano
  • Jimena Le Bellot

Ídolo Musical

  • Milo J
  • La T y la M
  • Ángela Torres 
  • Q’Lokura
  • Tuli Acosta
  • Olivia Wald

Moda

  • Lola Latorre
  • Coty Crotto & Maru Gándara
  • Rocío Vazquez
  • Sofia Gonet
  • Zaira Nara 
  • Zuzu Coudeu
  • Milagros Ad

YouTuber

  • Agustin Creevy
  • Angie Velasco 
  • Pau Bolzan
  • Ian Lucas
  • Marti Benza
  • Kuki Agnone

Canción más viral

  • Yakuza – La Joaqui
  • Puñaladas – Lauta y Amigo de Artistas
  • Soy Favela – La T y la M
  • A quién le importa – Luckra y Thalia

Streamer

  • Mathias ‘C0ker’ Vasile
  • Davo Xeneixe
  • Goncho Banzas
  • Lautaro ‘La Cobra’ Del Campo 
  • Martin ‘Coscu’ Di Salvo
  • Mernuel

Reseñas Experiencias Gastronómicas 

  • Buenos Paladaires
  • El Club Del Bajón
  • Cool Buenos Aires
  • Morfando Ando
  • La chica del brunch 
  • Vivamos BA

Ídolo Emergente (votación del público)

MIRA TAMBIÉN

  • Ima Parise
  • Iñaki Zugasti
  • Juani Car
  • Juli Bianco
  • Valeria ‘La Gurisa’ Rivas
  • Diego ‘La Toba’ Navajas
  • Franco Poggio
  • Rami Bilbao
  • Santos Canessa
  • Teo Podolsky
  • Santino “Turro” Marziotta
  • Luli Eyman

Tik Toker

  • Albere
  • Emma Klass
  • Evitta Luna 
  • Mar Cosca
  • Carito Muller
  • Valen Rizzuti
  • Marcos Giles

Streamer más viral

  • Mathias ‘C0ker’ Vasile
  • Davo Xeneize
  • Lautaro ‘La Cobra’ Del Campo
  • Marti Benza
  • Martín Cirio
  • Mernuel

Mejor Comunidad (votación del público) 

  • Azz Stream
  • Bondi Live
  • Blender
  • La Casa Streaming
  • La Juntada de los Artistas
  • Luzu TV
  • Olga
  • Somos Gelatina
  • Streams Telefe
  • Un Poco de Ruido
  • Vorterix

Ídolo del Año

  • Davo Xeneize

 

EN ESTA NOTA premios idolo

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