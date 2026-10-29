En la Usina del Arte, a las 22.15 hs, comenzó la entrega de las estatuillas de los Premios Ídolo 2026; Sofía “La Reini” Gonet y Grego Rossello condujeron la ceremonia en la que se conocieron los ganadores de las 29 categorías; además, Moria Casán, estrella invitada de la noche, recibió un Premio Ídolo honorífico por su trayectoria y su actualidad.
Unos 710 invitados llegaron al edificio porteño, entre los 210 nominados, jurados, representantes de marcas, agencias y acompañantes; la Romantic Carpet recibió a los creadores, streamers y figuras del universo digital antes de su ingreso al Salón Mayor, donde se realizó el cóctel y se desplegaron las activaciones de las marcas.
La ceremonia se desarrolló en el auditorio, con carteles identificatorios en las butacas de los nominados y un operativo técnico que incluyó cinco pantallas, una grúa y más de seis cámaras para la transmisión en vivo por Streams Telefe; la T y La M y Q’Lokura hicieron presentaciones musicales durante la noche y a puro ritmo.
Desde las 20 hs, el acceso de la Usina del Arte fue intervenido con flores naturales, follajes y telas en tonos rosa y pastel para recibir a los asistentes; la cobertura de la previa estuvo a cargo de Marta Fort, Julieta Poggio, Fede Popgold y Diego Poggi antes de que los invitados pasaran al auditorio.
TODOS LOS GANADORES DE LOS PREMIOS ÍDOLO 2026
Humor y Entretenimiento
- Cami Jara
- El Gordo Y El Flako
- Facturita
- Lucho Mellera
- Alex Pelao
- Valen Rizzuti
- Lucas Spadafora
- Gastón Massa
Podcast
- Ferné con Grego
- Hispa La Sesión
- Historia en Podcast
- La Fórmula Podcast
- La Sillita
- Psicología al Desnudo
Emprendimiento
- Diabla
- Ganga Home
- Giga x Spreen
- Gordis Burger
- Mosquiani
- Yerba Cósmico
Actualidad
- Camila Ibarbalz
- Cami Valero
- Fede Bongiorno
- Lara López Calvo
- Mica Comunica
- Mujer Financiera
Momento Viral (votación del público)
- Casamiento Margelita – Nadie dice Nada
- Gero Arias noqueando a Viruzz – La Velada
- ¿Ir preso 2 años o ir preso hasta que tu mamá le meta un penal al Dibu Martinez? – Paren la Mano
- ¿Así toma agua la Agusneta?
- Nico Occhiato se pasa a todo 412 para hacer el 5to gol de Luzu TV
- ¿Si ponemos una casa solo de milanesas? – Top Globales
- Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo – Sofia Martinez
- Alonso cantando con Yatra en Movistar Arena
- Marta Fort descubriendo robo de aceite como cajera – Esto es Blender
- Messi prime – Lo del Pollo
- Sofi Gonet tributo a Martitegui – Masterchef
- Nati Jota le reclama una cita a Gastón Edul – Sería Increíble
- Los dos metimos cambios – M asterchef
- Miranda presenta la nueva canción de “Perfecta” – Nadie dice Nada
Gastronomía
- Ailin Tokman
- Gaston Soffritti
- Tefi Russo
- Agus Liporace
- Lucía Scarpa
- Paulina Cocina
- Andres Simon
Ídolo Revelación
- La Agusneta
- Agustin Creevy
- Evitta Luna
- Marta Fort
- Teo D’elia
- Valen Rizzuti
Viajes
- Bonaerense – Agostina Di Stefano
- Espía por el mundo – Pia Bottero
- MODO TURISTA
- Pasaje en mano – Agus Lopez
- Martina Saravia
Beauty
- Belén Garrido
- Cande Copello
- Joaquin Vazquez
- Juanita Ramos
- Daniela Lopez
- Lu Ballatore
Ídolo Futbolero/a
- Ezzequiel
- Gastón Edul
- Jero Freixas
- Lautaro ‘La Cobra’ Del Campo
- Joaquín Alvarez
- Sofi Martinez
- Davo Xeneize
Ídolo Cultura, Tecnología y Especialista en Redes
- Caro Dubiansky
- Francisco Castro
- Celeste Giardinelli
- Bruno Riboldi
- Mai Pistiner
- Diego Poggi
- Santiago Bilinkis
- Almendra Veiga
Ídolo Notero/a
- Gaspar Kahan
- Lizard
- Nicolás Barral
- Todo Versus
- Valen Rizzuti
- Previate Esta
- Marcos Giles
Contenido Creativo
- Agustin Franzoni
- Belu Lucius
- Ferbo
- Jacinta de Oromí
- Matias Jafif
- Michelle Masson
- Lily Chen
- Agus Cabaleiro
Deportes
- Gero Arias
- Cristian Grosz
- Juli Puente
- Lucas Ortega
- Nico Ferrero
- Sofía Martinez
Lifestyle
- Camila Mayan
- Delfina Ferro
- Julieta Poggio
- Santi Talledo
- Sofia Gonet
- Sofi Ganuza y Belu Deluca
- Lizardo Ponce
- Sele Mosca
Ídolo Automotor
- Aixa Franke
- Agustin Marcatili
- Florencia Andersen
- Iñaki Zugasti
- Ale Hartman
- Lucas Abriata
Ídolo Celebrity
- Damián Betular
- Jimena Barón
- Momi Giardina
- Nico Occhiato
- Stephanie Demner
- Yanina Latorre
- Zaira Nara
Health
- Agus Privi
- Daniel Troncoso
- Fiorella Vitelli
- Laura Romano
- Simon Scarano
- Jimena Le Bellot
Ídolo Musical
- Milo J
- La T y la M
- Ángela Torres
- Q’Lokura
- Tuli Acosta
- Olivia Wald
Moda
- Lola Latorre
- Coty Crotto & Maru Gándara
- Rocío Vazquez
- Sofia Gonet
- Zaira Nara
- Zuzu Coudeu
- Milagros Ad
YouTuber
- Agustin Creevy
- Angie Velasco
- Pau Bolzan
- Ian Lucas
- Marti Benza
- Kuki Agnone
Canción más viral
- Yakuza – La Joaqui
- Puñaladas – Lauta y Amigo de Artistas
- Soy Favela – La T y la M
- A quién le importa – Luckra y Thalia
Streamer
- Mathias ‘C0ker’ Vasile
- Davo Xeneixe
- Goncho Banzas
- Lautaro ‘La Cobra’ Del Campo
- Martin ‘Coscu’ Di Salvo
- Mernuel
Reseñas Experiencias Gastronómicas
- Buenos Paladaires
- El Club Del Bajón
- Cool Buenos Aires
- Morfando Ando
- La chica del brunch
- Vivamos BA
Ídolo Emergente (votación del público)
- Ima Parise
- Iñaki Zugasti
- Juani Car
- Juli Bianco
- Valeria ‘La Gurisa’ Rivas
- Diego ‘La Toba’ Navajas
- Franco Poggio
- Rami Bilbao
- Santos Canessa
- Teo Podolsky
- Santino “Turro” Marziotta
- Luli Eyman
Tik Toker
- Albere
- Emma Klass
- Evitta Luna
- Mar Cosca
- Carito Muller
- Valen Rizzuti
- Marcos Giles
Streamer más viral
- Mathias ‘C0ker’ Vasile
- Davo Xeneize
- Lautaro ‘La Cobra’ Del Campo
- Marti Benza
- Martín Cirio
- Mernuel
Mejor Comunidad (votación del público)
- Azz Stream
- Bondi Live
- Blender
- La Casa Streaming
- La Juntada de los Artistas
- Luzu TV
- Olga
- Somos Gelatina
- Streams Telefe
- Un Poco de Ruido
- Vorterix
Ídolo del Año
- Davo Xeneize
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