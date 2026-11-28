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La cuenta regresiva llegó a su fin. Alianza de Cutral Co afrontará este domingo un compromiso decisivo en su camino por el ascenso al Torneo Federal A. El equipo neuquino visitará a Jorge Newbery de Carmen de Patagones en el encuentro de vuelta de las semifinales de la Región Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur, con una importante ventaja a su favor y la ilusión de conseguir el pasaporte a la final.

El partido se disputará el 29 de noviembre, a partir de las 17:00, en territorio rionegrino. El antecedente inmediato marca una diferencia contundente: Alianza se impuso por 4 a 0 en el encuentro de ida, disputado en el Coloso del Ruca Quimey, y quedó muy bien posicionado de cara a la definición de la serie.

En aquella oportunidad, el conjunto dirigido por Jorge Lencina construyó una victoria sólida, con goles de Agustín Ríos, de penal, Laureano Doello y Alejandro Díaz, en dos oportunidades. La expulsión de Braian Montero en el equipo visitante también fue un factor determinante en el desarrollo del encuentro, que terminó con una amplia superioridad del conjunto de Cutral Co.

Con ese resultado, el “Gallo” viajará a Carmen de Patagones con cuatro goles de diferencia y la posibilidad de administrar la ventaja para alcanzar uno de los objetivos más importantes de su temporada.

Jorge Newbery deberá convertir cuatro goles para empatar la serie.

Newbery, obligado a buscar la hazaña

Del otro lado estará Jorge Newbery, que tendrá por delante un desafío de enorme exigencia. El conjunto rionegrino necesita revertir una diferencia de cuatro tantos para mantener vivas sus aspiraciones de llegar a la final regional.

El equipo maragato intentará hacerse fuerte en condición de local, encontrar rápidamente el gol que le permita alimentar la ilusión y construir una remontada que, por el resultado de la ida, aparece como una tarea muy complicada.

Sin embargo, el recorrido del “Aviador” en este campeonato demuestra que tiene argumentos para competir. En las instancias anteriores consiguió superar a Deportivo Roca y Atlético Regina, dos históricos del fútbol regional, en series que terminaron resolviéndose mediante definiciones por penales.

Esa experiencia será uno de los respaldos anímicos para afrontar una semifinal que lo obliga a asumir riesgos desde el primer minuto.

Alianza quiere dar el último paso

Para Alianza, la prioridad será sostener el nivel futbolístico que mostró en Cutral Co y evitar que la ventaja conseguida se convierta en un factor de relajación.

El equipo de Jorge Lencina ha mostrado contundencia y capacidad para imponerse en las instancias decisivas. Sus anteriores actuaciones frente a Cruz del Sur y Estudiantes de Bariloche respaldan una campaña que lo tiene como uno de los principales protagonistas de la Región Patagónica.

En Viedma, el desafío será mantener el orden, controlar los tiempos del partido y aprovechar los espacios que pueda dejar un rival que necesariamente deberá adelantarse en el terreno de juego.

La diferencia de cuatro goles representa una ventaja importante, pero el cuerpo técnico y los futbolistas saben que todavía resta completar el trabajo. La concentración y la solidez colectiva serán fundamentales para evitar complicaciones y conseguir el resultado que les permita avanzar.

La programación y la terna arbitral

El encuentro entre Jorge Newbery y Alianza de Cutral Co se disputará este domingo 29 de noviembre, desde las 17:00, en el estadio Armando Sitanor Ballestrasee, en Carmen de Patagones.

La designación arbitral estará encabezada por Kevin Nicolás Bustos, de Coronel Dorrego. Lo acompañarán Braian Ricardo Romero, también de Coronel Dorrego, y Matías Ezequiel Islas, de Bahía Blanca. Franco Yatzky, igualmente de Bahía Blanca, completará el equipo arbitral.

Una semifinal con mucho en juego

La posibilidad de alcanzar la final regional representa un paso trascendental para ambas instituciones. Detrás de esta instancia hay una temporada de trabajo, esfuerzo y expectativas, con el objetivo de continuar avanzando en el camino hacia el ascenso al Torneo Federal A.

Alianza llega con una ventaja considerable y la ilusión intacta de seguir haciendo historia. Jorge Newbery, en cambio, tendrá que apelar a una actuación extraordinaria para revertir una serie que quedó muy cuesta arriba después del 0-4 sufrido en Cutral Co.

Este domingo, desde las 17, la pelota volverá a rodar en Viedma. El “Gallo” quiere completar la tarea y meterse en la final; el “Aviador” buscará que su gente sea testigo de una remontada inolvidable. La semifinal tendrá su capítulo definitivo y solamente uno continuará en carrera.