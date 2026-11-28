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El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) rechazó este sábado 28 de noviembre el pedido de medidas provisionales presentado por la Argentina para suspender las actividades petroleras del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas. La decisión se tomó por 18 votos contra 3 durante una audiencia pública realizada en Hamburgo, Alemania.

El organismo consideró que los reclamos argentinos requieren determinar previamente qué Estado ejerce la soberanía territorial sobre el archipiélago. Según su interpretación, esa cuestión excede el ámbito de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

Por ese motivo, el Tribunal entendió que no estaban acreditados los requisitos de jurisdicción prima facie del futuro tribunal arbitral y no avanzó en el análisis de la urgencia ni de la existencia de un perjuicio irreparable.

Sea Lion: cuáles son los plazos para las perforaciones y la extracción de petróleo

Aunque rechazó la solicitud argentina, el TIDM dejó registrados los compromisos asumidos por el Reino Unido durante las audiencias del 10 y 11 de noviembre. Esos compromisos establecen límites temporales para el avance del proyecto petrolero.

De acuerdo con lo expuesto ante el organismo:

– Perforaciones: el Reino Unido se comprometió a no iniciar actividades de perforación antes del 21 de marzo de 2027.

– Extracción comercial: no comenzará la extracción comercial de hidrocarburos antes de marzo de 2028.

– Nuevas licencias: no se otorgarán nuevas licencias petroleras mientras continúe suspendido el régimen de concesiones.

De esta manera, si bien la Argentina no consiguió la suspensión inmediata de las actividades, los compromisos registrados ante el Tribunal establecen plazos que condicionan el cronograma operativo de Sea Lion.

Qué sigue en el litigio entre Argentina y el Reino Unido

La resolución del Tribunal aclaró que el rechazo de las medidas provisionales no implica un pronunciamiento definitivo sobre la competencia del futuro tribunal arbitral. Tampoco limita el derecho de Argentina y el Reino Unido a presentar sus argumentos durante el tratamiento de fondo de la controversia.

En ese marco, el TIDM exhortó a ambos países a cooperar para acelerar la conformación del tribunal arbitral, cuya integración está prevista entre diciembre de 2026 y enero de 2027.

El litigio fue iniciado por la Argentina el 28 de septiembre, en el marco de su reclamo por las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa.

Cómo es el proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas

El proyecto Sea Lion está ubicado en la Cuenca Malvinas Norte y es impulsado por un consorcio integrado por Navitas Petroleum, que posee el 65% de participación, y Rockhopper Exploration, con el 35% restante.

La iniciativa contempla el desarrollo de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el área de las Islas Malvinas.

La decisión conocida este sábado no resuelve la controversia de fondo sobre la soberanía del archipiélago ni pone fin al litigio internacional. El próximo paso será la conformación del tribunal arbitral que deberá avanzar en el tratamiento de los planteos presentados por ambos países.