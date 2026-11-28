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El Gobierno nacional difundió este sábado un comunicado firmado por el presidente Javier Milei, en el que fijó su posición frente a la decisión del Tribunal Internacional del Derecho del Mar en el marco de la presentación argentina relacionada con el proyecto petrolero Sea Lion, en las Islas Malvinas.

Según expresó la Oficina del Presidente, el organismo internacional reconoció, mediante un voto no unánime, la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido. Sin embargo, el Ejecutivo manifestó su desacuerdo con la decisión de no dictar las medidas provisionales solicitadas por el país.

En el documento, el Gobierno sostuvo que la Argentina no pidió al Tribunal que se pronunciara sobre la soberanía de las islas, sino que aplicara la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar frente a la explotación unilateral de los recursos naturales por parte del Reino Unido.

La respuesta del Gobierno argentino

El comunicado señaló que la decisión del Tribunal corresponde a una etapa preliminar y que, según la interpretación del Ejecutivo, no anticipa una resolución sobre el fondo de la controversia ni sobre la competencia del Tribunal Arbitral.

En ese sentido, Milei aseguró que la Argentina continuará defendiendo sus derechos en el marco del derecho internacional y que avanzará con la constitución del Tribunal Arbitral para solicitar las medidas que considere necesarias para preservar los recursos.

Además, el Gobierno afirmó que la resolución internacional no legitima la explotación unilateral de los recursos naturales y anticipó que continuará con las acciones destinadas a impedirla.

Como parte de esa estrategia, informó que el viernes se iniciaron nuevos procedimientos sancionatorios contra cinco sujetos por infracciones al marco jurídico argentino vigente. El mensaje del Ejecutivo fue que quienes participen de la explotación que considera ilegítima deberán afrontar las consecuencias.

El pedido de Milei al Congreso

Uno de los puntos centrales del comunicado fue el pedido del Presidente a la Cámara de Diputados de la Nación para que trate y sancione la próxima semana la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

Milei planteó que el país necesita herramientas más fuertes para defender sus derechos y sostuvo que la demora en el tratamiento de la iniciativa favorece al Gobierno británico.

Finalmente, el mandatario remarcó que la defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas constituye un mandato constitucional y no una causa partidaria o de una administración en particular.

“La Argentina continuará haciendo valer sus derechos por todas las vías diplomáticas, jurídicas y administrativas a su alcance”, expresó el documento, que concluyó con una nueva reivindicación del reclamo argentino: “Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas”.