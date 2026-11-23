Alianza de Cutral Co dio un golpe de autoridad en la semifinal de ida de la Región Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur. En el estadio Pedro Álvaro Ducás, el conjunto neuquino derrotó por un contundente 4 a 0 a Jorge Newbery de Carmen de Patagones y quedó muy bien perfilado de cara al encuentro decisivo que se disputará el próximo domingo en territorio bonaerense.

El equipo dirigido por Jorge Lencina tuvo una actuación contundente, especialmente durante la primera mitad, en la que construyó una diferencia que terminó siendo determinante. Los cuatro goles llegaron antes del entretiempo y reflejaron la superioridad del “Celeste” ante un rival que, además, sufrió una expulsión que condicionó su desarrollo.

La historia comenzó temprano. Apenas a los cuatro minutos, Agustín Ríos abrió el marcador desde el punto del penal, luego de una infracción sobre Alejandro Díaz dentro del área. El “Gallo” aprovechó el envión inicial y, a los 14 minutos, Laureano Doello amplió la diferencia al definir una rápida acción ofensiva que encontró desacomodada a la defensa visitante.

Con el resultado en contra, Jorge Newbery intentó adelantarse y buscar alternativas para descontar, pero sus posibilidades se complicaron todavía más cuando Braian Montero recibió la segunda tarjeta amarilla y dejó a su equipo con diez futbolistas.

Alianza encontró mayores espacios y no perdonó. A los 39 minutos apareció Alejandro Díaz para establecer el 3 a 0, después de una buena combinación ofensiva que tuvo a Ríos como protagonista en la asistencia. Apenas cuatro minutos más tarde, el propio Díaz volvió a festejar y selló su doblete para establecer el 4 a 0 con el que ambos equipos se fueron al descanso.

En el complemento, el conjunto neuquino administró la amplia ventaja, manejó los tiempos del encuentro y dispuso de algunas oportunidades para aumentar todavía más la diferencia. Newbery, por su parte, buscó reorganizarse defensivamente y evitar que la derrota adquiriera dimensiones mayores.

Una ventaja importante, pero todavía queda la revancha

Con este resultado, Alianza consiguió una diferencia de cuatro goles que lo acerca considerablemente a la final de la Región Patagónica. Sin embargo, la serie todavía no está definida y deberá completar el trabajo el próximo domingo, cuando visite a Jorge Newbery en el estadio Armando Sitanor Ballestrasse de Carmen de Patagones.

El conjunto maragato tendrá el desafío de intentar una remontada muy complicada ante su gente, mientras que el “Gallo” buscará sostener la ventaja y confirmar su presencia en la definición regional.

El “alacrán” ganó por la mínima en su visita a Comodoro Rivadavia.

La otra semifinal ya tiene un ganador en la ida

En la otra llave semifinal, Escorpión de Río Gallegos consiguió un valioso triunfo por 2 a 1 frente a la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) en Comodoro Rivadavia.

Juan Manuel Vila y Carlos Vera marcaron para el conjunto santacruceño, mientras que José Chacón convirtió el descuento para el equipo comodorense. La revancha se disputará en Río Gallegos.

De esta manera, Alianza y Escorpión llegan con ventaja a sus respectivos encuentros de vuelta y alimentan la ilusión de protagonizar la gran final patagónica del certamen.

El “Gallo” ya hizo su parte con una goleada que ilusiona a toda Cutral Co. Ahora deberá ratificarla en Carmen de Patagones para asegurarse un lugar en la definición, donde podría encontrarse con Escorpión de Río Gallegos o con la CAI de Comodoro Rivadavia.