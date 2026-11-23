Anita Espósito estuvo presente en la nueva emisión de “PH, Podemos Hablar” (Telefe), programa conducido por Andy Kusnetzoff; la maquilladora compartió detalles de lo que fue una arriesgada aventura con su hermana, la cantante Lali, tras recordar una historia de su infancia que, con el paso del tiempo, adquirió un significado especial y permitió conocer cómo comenzó uno de los primeros acercamientos de la intérprete al mundo artístico.

En este marco, Anita contó cómo fue la primera vez que acompañó a Lali a un casting por primera vez; en ese entonces, ella tenía 15 años y, su hermana, 10; como sus padres trabajaban, la maquilladora solía quedarse a cargo de la menor y, en aquella oportunidad, decidió ayudarla a cumplir con una ilusión: participar de una prueba para un programa infantil que se llamaría “Cantaniño” y que iba a tener una nueva versión, aunque, finalmente, nunca llegó a concretarse.

La aventura comenzó cuando, las dos, se prepararon para viajar hasta el lugar donde se realizaría la prueba; la invitada recordó que tomaron el colectivo 65 y se bajaron en la esquina de Olleros y Córdoba; desde allí, comenzaron a caminar sin conocer demasiado la zona ni saber, exactamente, dónde funcionaba la convocatoria; en medio del recorrido, llegaron a un lugar donde había una fila de chicos y, convencidas de que habían encontrado el sitio indicado, decidieron sumarse. “¿Cuánta chance puede haber?”, indicó que pensaron antes de ponerse en la fila y esperar su turno.

Sin embargo, lo que ocurrió después fue bastante diferente de lo que imaginaban: cuando llegó el momento de ingresar, la esposa de Pedro Rosemblat entró sola y, las personas que estaban a cargo de la convocatoria, comenzaron a preguntarle de qué casting venía; en ese momento, existía una “especie de agencia de casting” que convocaba a chicos y los derivaba a distintas producciones; la situación terminó siendo una confusión, ya que ellas no habían llegado a una convocatoria privada, sino que se habían encontrado, casualmente, con una prueba que se realizaba en Rincón de Luz.

A pesar de aquel malentendido, Lali tuvo la oportunidad de hacer una prueba de cámara y su desempeño fue suficiente para quedar seleccionada para participar del taller; la influencer, como su hermana, fue avanzando en ese camino y destacó que, aquella experiencia, terminó marcando el comienzo de una historia artística que continúa hasta hoy

Pero, la aventura también tuvo consecuencias en el ámbito familiar; cuando desde la producción se comunicaron con su casa, sus padres descubrieron lo que había sucedido y no tardaron en pedirle explicaciones a Anita Espósito. “Llamaron a mi casa, me recagaron a pedo a mí, pero… Salió bien”, lanzó, entre risas.

Lejos de arrepentirse de aquella decisión, recordó la situación con humor y dejó en claro que, en ese momento, simplemente había querido ayudar a su hermana. “Nos escapamos a la siesta porque yo, hermano mayor, siempre me quedaba al cuidado de mi hermana porque mis viejos trabajaban; entonces, dije: ‘bueno, yo te voy a llevar, voy a poner el pescuezo por vos'”, explicó al reconstruir el motivo que la impulsó a acompañarla; aunque recibió un reto importante por haberse escapado con la nena sin autorización, el resultado terminó dándole otro significado a aquella travesura: Lali había conseguido una oportunidad que marcaría sus primeros pasos en el mundo artístico.

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