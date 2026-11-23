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Las iglesias evangélicas se sumaron al reclamo para que el Senado avance con una legislación destinada a prevenir la ludopatía infantil y adolescente y regular las apuestas en línea. A través de una carta dirigida a la senadora nacional María Carolina Moisés, la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA) manifestó su preocupación por el crecimiento de los juegos de azar digitales y advirtió sobre los mecanismos que utilizan para captar a menores de edad.

“De manera especial, es necesario proteger a los niños, niñas y adolescentes que están siendo el blanco fácil y directo de este verdadero ‘ataque’ desatado en las redes, mimetizados, en principio, como simples juegos o alentados por la afición a los deportes”, sostuvo la organización en el documento fechado el 19 de noviembre.

El pronunciamiento se conoció este lunes 23 de noviembre, el mismo día en que la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) también reclamó al Senado que apruebe la iniciativa que obtuvo media sanción en Diputados en noviembre de 2024 y permanece sin tratamiento en la Cámara alta.

La preocupación de las iglesias evangélicas por las apuestas online

En la presentación dirigida a Moisés, vicepresidenta del Senado y presidenta del bloque Convicción Federal, ACIERA expresó su “profunda preocupación por el aumento significativo de los juegos de azar en línea, que afectan a toda la población de nuestro país, en especial a los niños y adolescentes”.

La entidad señaló que las consecuencias de las adicciones no se limitan a quienes las padecen, sino que también repercuten en sus familias, sus grupos de pertenencia y el conjunto de la sociedad.

“Como cristianos, nuestra misión es salvaguardar la integridad de todas las personas. En ese marco, reconocemos la gravedad de todas las adicciones y cómo afectan de manera grave a los seres humanos. Pero, ha de destacarse que dicha afectación no es sólo individual, sino que redunda en perjuicio de su grupo familiar, de sus grupos de pertenencia y de la sociedad toda”, expresó.

En ese contexto, la organización puso el foco en las estrategias de promoción de las plataformas digitales, que pueden presentarse inicialmente como juegos o aprovechar el interés de niños y adolescentes por los deportes para acercarlos a las apuestas.

El pedido al Senado para que no pierda estado parlamentario

ACIERA solicitó que los senadores nacionales den tratamiento urgente y prioritario al proyecto de ley 891/24, denominado Publicidad de Operadores de Juegos y Plataformas de Apuestas para los Juegos en Línea.

La iniciativa forma parte de los expedientes vinculados con la regulación de las apuestas digitales y se encuentra dentro de una discusión legislativa más amplia sobre la prevención de la ludopatía.

“Hacemos un llamado especial y puntual a los senadores nacionales para que den tratamiento de manera urgente y prioritaria al proyecto de ley oportunamente presentado”, manifestó la entidad, con el objetivo de evitar que pierda estado parlamentario.

El documento fue firmado por el presidente de ACIERA, pastor Christian Hooft; el vicepresidente ejecutivo, pastor Jorge Gómez; y el vicepresidente de Relaciones Internas, pastor Carlos Belart.

La protección de los menores y la responsabilidad del Estado

En su presentación, las iglesias evangélicas también hicieron referencia a la Convención sobre los Derechos del Niño y a la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Ambas normas reconocen el principio del interés superior del niño, que establece la obligación de garantizar la protección integral de sus derechos.

ACIERA consideró que esa responsabilidad involucra tanto a las familias como al Estado, al que le corresponde adoptar medidas para proteger a niños y adolescentes frente a la exposición a las apuestas online.

En particular, exhortó a las autoridades a tomar medidas para frenar las distintas formas de juegos de azar en línea, con especial atención a las plataformas ilegales, donde advirtió que existe un mayor riesgo de participación de menores.

También convocó a los grupos de padres, las comunidades religiosas y otros actores sociales a impulsar campañas de prevención, concientización y difusión de los canales de denuncia.

“Desde ACIERA, animamos a todos los actores sociales, autoridades, grupos de padres, comunidades de fe, a visibilizar a través de campañas u otros medios de divulgación, medidas de prevención y a la vez los canales de denuncias, para la protección de las nuevas generaciones”, planteó.

Un reclamo que se suma al de la Iglesia Católica

El pedido de las iglesias evangélicas coincidió con el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal Argentina, que este lunes difundió una carta abierta dirigida a los senadores para reclamar la aprobación del proyecto de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas en línea.

La Iglesia Católica advirtió sobre las consecuencias de las apuestas en niños, adolescentes y jóvenes, entre ellas las deudas económicas, las adicciones, el deterioro de los vínculos familiares y, en los casos más graves, el riesgo de suicidio.

“Les solicitamos que no dejen morir este proyecto de ley. Dejarlo morir es también ser parte de esa muerte silenciosa que amenaza la vida y el futuro de tantos jóvenes”, expresó la Comisión Ejecutiva de la CEA.

El Senado convocó para el miércoles 25 de noviembre, a las 10, a un plenario de las comisiones de Legislación General, Salud y Justicia y Asuntos Penales para abordar 14 expedientes relacionados con la problemática.

La discusión se produce a pocos días del vencimiento del plazo parlamentario del proyecto aprobado por Diputados en 2024. Si no avanza su tratamiento antes del 30 de noviembre, perderá estado parlamentario.

De esta manera, las dos principales expresiones institucionales del cristianismo en el país coincidieron en reclamar una respuesta legislativa frente al crecimiento de las apuestas online y sus consecuencias sobre las nuevas generaciones.