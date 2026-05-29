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El Ministerio de Capital Humano anunció esta semana el lanzamiento del denominado “Gemelo Digital Social”, una herramienta basada en inteligencia artificial que, según informó la cartera conducida por Sandra Pettovello, tendrá como objetivo anticipar y simular escenarios para diseñar políticas públicas.

De acuerdo con la explicación oficial, un gemelo digital consiste en una réplica virtual alimentada con datos que permite modelar comportamientos y prever escenarios. Sin embargo, el anuncio no precisó si el sistema replicará datos individuales de los argentinos ni qué tipo de software será utilizado para su funcionamiento.

Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Según comunicó el Gobierno nacional, el sistema se encuentra en una etapa preliminar y será desarrollado por equipos técnicos propios del ministerio. En ese marco, se indicó que el modelo integrará información vinculada a programas sociales, estadísticas públicas e indicadores territoriales.

En términos operativos, el diseño buscará describir la realidad actual, explicar las causas de determinadas problemáticas, predecir escenarios y sugerir acciones de gestión. Además, desde la cartera señalaron que la herramienta de inteligencia artificial permitirá “probar digitalmente distintos escenarios” y evaluar el impacto de distintas medidas antes de aplicarlas en el mundo real, con el objetivo de comprender patrones sociales generales.

Interrogantes

No obstante, la presentación generó fuertes interrogantes debido a la falta de detalles técnicos sobre el proyecto. Hasta el momento, el Gobierno no informó qué tecnología específica utilizará, qué software se implementará, cuáles serán los plazos concretos de desarrollo ni qué presupuesto fue asignado para la iniciativa.

Otro de los puntos que despertó preocupación está relacionado con el manejo de datos confidenciales. Desde el Ministerio de Capital Humano tampoco detallaron qué mecanismos se utilizarán para resguardar la privacidad de la información ni cuál será el marco legal que regulará el funcionamiento de la herramienta.

En paralelo, especialistas en inteligencia artificial plantearon reparos respecto de la capacidad real de estos modelos para anticipar comportamientos humanos y advirtieron sobre posibles sesgos algorítmicos en la toma de decisiones.

Alicia Kirchner se mostró preocupada por la posibilidad de que no se protejan los datos de las personas.

En ese contexto, diputados nacionales de distintos bloques ya presentaron pedidos de informes para obtener precisiones sobre el alcance y la implementación del proyecto impulsado por el Gobierno nacional.

Entre las voces que se pronunciaron sobre el tema apareció la de la senadora santacruceña Alicia Kirchner, quien expresó sus cuestionamientos a través de redes sociales. “¿Quién controla los datos? ¿Cuáles son los límites? ¿Cómo se protegen los derechos?”, planteó la legisladora.

Asimismo, sostuvo que la Inteligencia Artificial “necesita democracia, regulación y participación social”. Porque “innovación sin humanidad no es desarrollo”, concluyó la senadora.