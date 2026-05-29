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Un veterano de Malvinas logró recuperar una carta que les escribió a sus padres en 1982 y que le fue robada hace 42 años mediante una estafa llevada adelante por un falso emisario que aseguraba representar al escritor Ernesto Sábato.

Se trata de Héctor Daniel Ponce, integrante de la Compañía de Ingenieros Anfibios de la Infantería de Marina. El escrito apareció a la venta en la plataforma internacional de subastas eBay, lo que motivó una campaña para impedir que el documento fuera comercializado.

El martes pasado, el excombatiente recibió en Villa Mercedes, provincia de San Luis, un sobre enviado desde el exterior que contenía la esperada carta.

Ponce la había redactado el 29 de abril de 1982, cuando permanecía en una trinchera durante la guerra. Tiempo después, el documento fue sustraído a través de una maniobra fraudulenta realizada por una persona que decía actuar en nombre de Ernesto Sábato.

Al volver a tenerla en sus manos, relató sus primeras sensaciones: “Lo primero que hice fue olerla. En mi conciencia pensaba que encontraba olor a la turba, a la trinchera en el momento de escribirla”.

Luego de confirmar que se trataba del original, decidió llevarla a su madre, Tita, de 93 años. La mujer aguardaba con emoción aquellas palabras escritas por su hijo pocos días antes de que comenzaran los bombardeos británicos en el Atlántico Sur. Al recibirla, solo alcanzó a decir: “Muchas gracias por todo”.

La recuperación de la misiva fue posible tras un complejo proceso judicial y logístico encabezado por el propio veterano junto a su abogado, Christian Burruchaga, y su amigo Jesús Lepes. Este último detectó la publicación del documento en una subasta difundida a través de redes sociales y dio aviso de la situación.

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