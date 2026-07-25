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La senadora nacional por Santa Cruz, Alicia Kirchner, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que cuestionó el proyecto de reforma de la Ley de Tierras Rurales impulsado por el Gobierno de Javier Milei, que será debatido el próximo 6 de agosto en el Senado de la Nación.

Bajo la consigna “La soberanía no se vende”, la legisladora expresó su rechazo a la iniciativa y afirmó que la modificación de la normativa permitiría avanzar con la venta de tierras estratégicas del país.

“El 6 de agosto en el Senado vamos a frenar la venta de tierras sin límites a extranjeros. La tierra es un bien estratégico”, sostuvo Kirchner en su publicación.

En ese sentido, remarcó que el territorio argentino “asegura el alimento, el agua, la energía y el desarrollo de los argentinos”.

Qué propone el Gobierno de Milei sobre la Ley de Tierras

El proyecto que llegará al Senado plantea una modificación de la actual Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737), con el objetivo de flexibilizar las condiciones para la adquisición de campos por parte de inversores privados extranjeros.

La iniciativa promovida por la administración de Javier Milei propone eliminar las restricciones vigentes para que personas físicas y empresas privadas extranjeras puedan comprar tierras rurales en Argentina.

Actualmente, la Ley de Tierras establece que los extranjeros no pueden concentrar más del 15% de las tierras rurales del país. Ese límite también se aplica en cada provincia y municipio. Además, fija restricciones para la adquisición de inmuebles ubicados sobre cuerpos de agua permanentes, glaciares y zonas consideradas estratégicas para la seguridad de las fronteras.

De aprobarse la reforma, los inversores privados extranjeros quedarían habilitados para adquirir tierras sin los límites actuales, mientras que continuarían los controles para operaciones donde intervengan Estados extranjeros, empresas públicas o sociedades controladas por gobiernos.

Desde el Ejecutivo nacional sostienen que la modificación busca facilitar inversiones vinculadas a actividades productivas como la forestación, el desarrollo de sistemas de riego y los cultivos permanentes, especialmente en regiones como la Patagonia, el NEA y Cuyo.

La crítica de Alicia Kirchner: recursos estratégicos y soberanía

En su mensaje, la senadora santacruceña sostuvo que la tierra argentina debe ser considerada un recurso estratégico y cuestionó la posibilidad de eliminar restricciones para la adquisición de grandes extensiones rurales.

“Los recursos argentinos son para impulsar el desarrollo de los argentinos”, expresó Kirchner, quien agregó que las inversiones necesarias para el país deben estar vinculadas con “trabajo, producción, tecnología propia y desarrollo local”.

La dirigente del Partido Justicialista también planteó reparos sobre el impacto que podría tener la reforma en zonas con recursos naturales sensibles, como acuíferos, áreas naturales y regiones cercanas a las fronteras.

Cuestionamientos por la Ley de Manejo del Fuego

Otro de los puntos señalados por Alicia Kirchner fue la modificación de la normativa vinculada a la protección ambiental luego de incendios forestales.

La senadora afirmó que la eliminación de determinadas restricciones de la Ley de Manejo del Fuego podría favorecer, según su postura, “la especulación inmobiliaria y la destrucción de nuestra naturaleza”.

En ese marco, sostuvo que la reforma de la Ley de Tierras representa una amenaza para “el futuro productivo, ambiental y social” del país.

El debate sobre la extranjerización de tierras en la región

El proyecto argentino también abre una discusión sobre cómo otros países sudamericanos regulan la compra de tierras por parte de extranjeros.

Brasil mantiene un esquema de controles con límites por municipio y restricciones según la nacionalidad de los compradores. Uruguay, en tanto, no cuenta con prohibiciones generales, pero exige identificar a los propietarios de las sociedades que adquieren tierras rurales y garantizar transparencia en la titularidad.

Paraguay posee una importante presencia de propietarios extranjeros en el sector rural, aunque mantiene regulaciones específicas para este tipo de operaciones.

En Argentina, según datos oficiales, la participación extranjera actual en la propiedad rural se encuentra por debajo del límite establecido por la normativa vigente.

El Senado debatirá la reforma el 6 de agosto

La iniciativa será analizada por la Cámara de Senadores luego de que se postergara su tratamiento. El debate enfrentará las posiciones del oficialismo, que sostiene que la modificación permitirá atraer inversiones y ampliar oportunidades productivas, y sectores opositores que advierten sobre posibles riesgos para la soberanía territorial y la protección de los recursos naturales.

Desde Santa Cruz, Alicia Kirchner anticipó su postura contraria al proyecto y cerró su mensaje con una consigna: “Argentina no se vende, se defiende”.