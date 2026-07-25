Un verdadero sacudón mediático se vivió en LAM (América TV), programa conducid por Ángel de Brito, donde revelaron que Javier Milei y Fátima Flórez habrían decidido apostar nuevamente, al amor; según reveló De Brito al aire este viernes, el Presidente de la Nación y la humorista reanudaron su noviazgo tras un tiempo distanciados.

“Están reconciliados, me lo van a negar… Fátima Florez y Javier Milei“, indicó el conductor y reconocido periodista de espectáculos. “Tuvieron encuentros en la Quinta de Olivos… La relación volvió a tomar su rumbo; nuevamente, tenemos primera dama”, añadió.

Con la presencia del Gato Sylvestre en piso, el conductor consultó por las consecuencias políticas de cara a 2027, que es un año electoral.”No le sirve la relación; igual, le sirve menos a Fátima; en este estudio, venía como economista… Como economista, era normal, después le perdí la…”, dijo el conductor de “C5N”, sin completar la frase.

Cabe destacar que, la pareja, había le puesto punto final a su historia en abril de 2024, sofocada, en su momento, por la altísima exposición pública y las exigencias de la gestión gubernamental; posteriormente, el mandatario mantuvo un romance con Yuyito González, que se extendió hasta abril de 2025.

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