María Becerra fue la elegida para cantar el Himno Nacional en la gran final del Mundial 2026 ante España; la cantante se vistió de celeste y blanco para acompañar a la Selección Argentina mientras dejaba al país en lo más alto del mundo.

Lo cierto es que, pese a su trayectoria en los escenarios, la Nena de Argentina vivió con total nerviosismo este momento; en las últimas horas, se viralizó un video que muestra cómo estaba la artista en la previa de tamaño momento. “Ahí me desarmo, me muero”, indicó María, en torno al momento de interpretar el Himno, aunque, señaló con esperanza: “Voy a pensar en Evita”, en referencia a Eva Perón, la “abanderada de los humildes”.

“Ahora, estoy leyendo su biografía”, reveló Becerra, que demostró por qué fue la elegida para vivir ese trascendental momento.

El momento en que María Becerra les contó a sus padres que cantaría el Himno

La artista registró la conversación que mantuvo con sus papás antes del encuentro y, ahora, decidió compartirla con sus seguidores; el video, rápidamente se volvió viral por la espontánea reacción de su familia y la emoción que despertó la noticia.

Todo comenzó con una pregunta que llamó la atención de sus padres. “Che, escúchame, ¿me escuchan ahí?”, dijo, María, al iniciar la charla; del otro lado, ellos respondieron: “Sí, ¿qué pasa?”; luego, la cantante, les preguntó: “Escuchen, ¿qué tienen que hacer ustedes el 19?”; sin entender demasiado el motivo de la consulta, sus papás, respondieron: “¿De qué? ¿Este mes?”.

Fue entonces cuando llegó la gran revelación: con una sonrisa imposible de ocultar, María, les anunció: “Ah, bueno, no, se van a venir conmigo a ver la final del mundo… Se van a venir conmigo a ver la final del mundo, porque su hija canta el himno nacional en la final del mundo, ¡Voy a cantar el himno!”.

La sorpresa y la felicidad de sus padres quedaron reflejadas en la conversación, que, hoy, cobra un significado aún más especial después de que la cantante cumpliera ese sueño al interpretar el Himno Nacional Argentino en la final del Mundial.

Tras la publicación, el video se llenó de comentarios de fanáticos que celebraron el emotivo intercambio familiar y destacaron el orgullo de ver a María Becerra representar al país.

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