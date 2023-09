Este lunes, la gobernadora Alicia Kirchner estuvo en la Casa Santa Cruz de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde realizó la presentación del informe “Hechos para Crecer. Hechos para Creer“, su informe de gestión que presentó el pasado viernes en el Teatro del Obispado de Río Gallegos.

En este marco, la mandataria provincial estuvo acompañada por el ministro de Salud, Claudio García y la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), María Cecilia Velázquez. Además, estuvo presente en el escenario el titular de la Casa Santa Cruz, Andrés La Blunda Fontana.

Entre los presentes, hubieron representantes de empresas privadas y ex funcionarios del gobierno provincial. También destacó la presencia de la diputada nacional Paola Vessvessian y los ex ministros nacionales de Educación, Nicolás Trotta, y de Salud, Ginés González García.

“Esta querida provincia, que -como decía Néstor- está en la periferia de la patria, como muchas otras, pero tienen que estar en el centro, tienen que tener la fuerza y la vigencia en el centro. Es bueno que acá en la capital, presentemos estos ‘hechos para crecer’, que son las razones que nosotros consolidamos para creer que se pueden hacer las cosas, cuando hay ganas y fuerzas, es un poco lo que sintetizamos acá”, comenzó explicando Alicia.

Al igual que lo hizo en la primer presentación del balance de gestión días atrás, la mandataria provincial comenzó haciendo un recorrido por los primero años de su mandato.

Alicia Kirchner presentó “Hechos para Crecer” en la ciudad de Buenos Aires. FOTO: CAMILA FERRER POSE/LA OPINIÓN AUSTRAL

“Nosotros en el 2015 cuando nos hicimos cargo de la provincia era un desastre total. No podía pagar los sueldos, imagínense que la gente feliz no estaba. Había un Gobierno nacional que hasta ese momento había ayudado a la provincia. Y nuestra provincia no había generado los suficientes ingresos, en gastos corrientes gastábamos el 150%. Eso hay dos maneras de arreglarlo: generando orden e ingresos y con mucho trabajo“, recordó

Y agregó: “Teníamos 11 listas de pagos de sueldos en el mes. En la medida que ingresaban los ingresos íbamos pagando los sueldos. Mientras pensábamos cómo íbamos a organizar todo”.

En este tramo, la gobernadora destacó el trabajo de su equipo de gestión para poder salir adelante de esa situación. “Fue complejo pero hermoso, porque me acompañó un equipo maravilloso”, indicó.

“Todos los días teníamos marchas, la gente estaba enojada y la verdad tenían razón. No podían entender, cómo, con el cambio de gobierno estaba pasando esto. Del 2015 al 2019, estaba el Ingeniero (Mauricio) Macri que no apoyó a las provincias y en especial no apoyó a Santa Cruz”, contextualizó Alicia.

Alicia estuvo acompañada por el ministro de Salud, Claudio García, la titular del Consejo Provincial de Educación, María Cecilia Velázquez y el titular de la Casa Santa Cruz, Andrés La Blunda.

En ese tramo de su discurso, la mandataria santacruceña recordó la experiencia del Acuerdo Santacruceño, llevado adelante durante su primero mandato.

“Tuvimos que hacer un acuerdo social, para ver como entre todos podíamos trabajar de otra manera. Llamamos a los gremios las organizaciones sociales y políticas. Gracias a Dios accedieron al acuerdo, a charlar, a encontrar los caminos. Hubo partidos políticos que sí nos ayudaron, otros que no tenían la intención de hacerlo“, manifestó.

En el marco del Acuerdo Santacruceño, Alicia destacó: “Motivamos a las distintas empresas a que nos ayuden. Las empresas mineras las llamamos para construir un fondo Unirse, el primer fondo fiduciario que se hizo en Santa Cruz. El Banco Santa Cruz nunca había hecho uno, fue el primero”.

“Le quiero decir gracias a cada sector de la minería. Ese fondo que se creo en el 2016, lo querían poner para gastos corrientes y yo dije ‘no: eso va solo para salud, educación y desarrollo social‘”, añadió.

Con respecto a la industria minera, la gobernadora ponderó que “Santa Cruz es la sexta provincia exportadora que aporta al país, y la primera hoy en minería de oro y plata en el país”.

Por otro lado, recordó la paralización de las obras de las represas sobre el Río Santa Cruz, también durante la gestión de Cambiemos en el Gobierno nacional.

“En ese momento, teníamos las represas paradas, que les habían cambiado el nombre. Las empresas chinas, con las empresas argentinas, tuvieron que hacer un esfuerzo impresionante para mantener los empleos. Se había parado la construcción en Santa Cruz. 2600 empleos. Fuera de todos los problemas que teníamos con los gremios de la administración público, también teníamos el problema que la gente no tenía trabajo. Hoy lo puedo contar de esta manera pero no saben el dolor que teníamos“, expresó.

“Cuando hay ganas y fuerzas, la adversidad se vence, no tengan ninguna duda. El diálogo es fundamental. Unirnos con todos aquellos que tenían algo para aportar en la provincia. El trabajo, la verdad que fue duro, gracias a Dios lo fuimos superando y si bien tenemos que seguir generando ingresos, del 150% en gastos corrientes que teníamos, hoy tenemos el 90%. Solo con ese 10% y el fondo Unirse estamos funcionando, por eso tenemos que seguir generando ingresos”, concluyó.