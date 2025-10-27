Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este 27 de octubre se cumplen 15 años del fallecimiento de Néstor Kirchner, ex presidente de la Nación y referente político de Río Gallegos y Santa Cruz. Kirchner, quien lideró la Argentina entre 2003 y 2007, dejó una marca profunda en la política local y nacional, consolidándose como un símbolo de reconstrucción y desarrollo tras la crisis económica de 2001.

Trayectoria política desde Río Gallegos a la Nación

Néstor Kirchner inició su carrera política en Río Gallegos, donde fue elegido intendente en 1987. Su gestión municipal se caracterizó por impulsar obras de infraestructura y programas sociales que buscaban fortalecer la comunidad local. Posteriormente, en 1991 asumió como gobernador de Santa Cruz, promoviendo políticas de desarrollo regional y consolidando un liderazgo que lo proyectaría a nivel nacional.

En 2003, Kirchner asumió la presidencia de la Argentina, enfrentando los desafíos de la recuperación económica y la reorganización institucional del país. Su gobierno se centró en políticas de inclusión social, derechos humanos y fortalecimiento del Estado, dejando un legado que aún resuena en la política argentina.

Alicia Kirchner recuerda a su hermano

A través de sus redes sociales, Alicia Kirchner, Senadora Nacional por Santa Cruz desde diciembre de 2023, compartió un mensaje cargado de emoción:

“Hace casi cuatro décadas, con fe y esperanza, pudimos construir desde un municipio, una pequeña provincia y finalmente, nuestra Patria, un camino de inclusión y desarrollo. Sigo creyendo que ese es el camino”

El post estuvo acompañado de una fotografía de Néstor Kirchner, evocando su figura como líder comprometido con el desarrollo de Santa Cruz y el país. La publicación se viralizó rápidamente, generando comentarios de seguidores y militantes que homenajearon al ex mandatario bajo los hashtags #NestorVive y #NestorKirchner.

Legado que trasciende generaciones

El recuerdo de Néstor Kirchner continúa vigente no solo en Santa Cruz, sino también en toda la Argentina. Su enfoque en la inclusión social, el desarrollo regional y la construcción de un país más equitativo sigue siendo un referente para dirigentes, militantes y ciudadanos que buscan mantener vivo su proyecto político y social.