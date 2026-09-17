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Durante una nueva sesión ordinaria del Senado de la Nación, la senadora nacional por Santa Cruz, Alicia Kirchner, planteó una moción de privilegio dirigida al Poder Ejecutivo Nacional. En su intervención, denunció el impacto de la política económica sobre los sectores más vulnerables, alertó sobre los alarmantes índices de morosidad crediticia que afectan a las familias del país y de la provincia, y expuso los desmedidos incrementos en las facturas de los servicios públicos de luz y gas.

Al fundamentar su planteo en el recinto, Alicia Kirchner sostuvo que la moción de privilegio es “hacia el gobierno nacional por la precariedad y abandono en que se encuentra una gran mayoría del pueblo argentino”. La senadora santacruceña remarcó con preocupación la severa crisis de endeudamiento cotidiano que atraviesa la población: “Todos sabemos que en este momento se ha recurrido al crédito como tabla de salvación de muchas familias y, en definitiva, lo que se ha legalizado de alguna manera es la usura social”.

En ese marco, la legisladora aportó estadísticas oficiales del Banco Central de la República Argentina para dimensionar el problema: “Según datos del Banco Central, son casi 7 millones de personas que hoy son morosas, y de esa cantidad, 3.100.000 son créditos irrecuperables. La realidad es tremenda”. Asimismo, puso el foco en las consecuencias directas de esta dinámica en el territorio provincial al señalar que “Santa Cruz es la segunda provincia que tiene problemas de morosidad, con el 20,6%”.

Continuando con su análisis, la legisladora advirtió sobre el estigma social que sufren quienes pierden sus ingresos o sus puestos de trabajo: “Tenemos la condena social, porque parece que los que no tienen ingresos o perdieron su empleo son condenados”. Para graficarlo, cuestionó las políticas de la Ciudad de Buenos Aires reflejadas en la vía pública: “Si hay algo que me preocupa es cómo reacciona cada jurisdicción. En la Ciudad de Buenos Aires la respuesta es ‘ciudad sin ocupas con ley y orden’. Este afiche está distribuido en todos los subtes y es triste que la solución sea la condena social. Hablamos de morosos, de usura y de condena, y todo esto se traduce en sufrimiento social”.

Durante su discurso, Alicia Kirchner detalló la quita de prestaciones estatales e inclusión en colectivos sensibles: “Hablo de los jubilados y de los discapacitados. Según el Censo 2022 y las proyecciones a la fecha, el porcentaje de personas con una discapacidad permanente es del 12,9%. Hablemos también de los que pierden su fuente laboral y de los enfermos: el Plan Remediar, que alcanzaba a todo el país, fue suprimido, y hay enfermos oncológicos en distintas provincias que mueren por no recibir la atención que corresponde. Me preocupa la juventud, que está sin horizonte”.

Frente a este escenario, instó a sus pares a asumir un rol activo desde la tarea legislativa: “Este Congreso debe ser inteligente y aportar proyectos que ayuden a elevar la calidad de vida y a encauzar al Gobierno Nacional, que se está equivocando en su derrotero”. En esa línea, profundizó su análisis sobre el deterioro del mercado de trabajo producto de la “uberización de la economía”.

Citando informes del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la senadora precisó la pérdida masiva de empleo formal: “Todos los días se pierden puestos de trabajo, se cierran industrias y pequeñas empresas: se perdieron 411.613 empleos”. Cuestionó, a su vez, las métricas con las que se evalúa la gestión económica: “Todo se mide por el PIB, pero no por la producción, la creación de empleo o la industria, sino por el comportamiento de las finanzas. La preocupación del ministro Caputo es solamente financiera y no el desarrollo de las personas; en este sentido, sostengo que hay un apagón estadístico”.

Uno de los ejes centrales de la exposición estuvo dedicado a la desregulación de las tarifas de luz y gas, recordando los señalamientos que había realizado oportunamente desde su banca: “En el mes de octubre del año pasado hablé de lo que iba a pasar con los servicios públicos y el vocero Adorni dijo que no había comprendido los conceptos. Hoy la realidad demuestra que no estábamos equivocados”.

Para respaldar sus afirmaciones, detalló los porcentajes de incremento en las tarifas a nivel nacional: “En electricidad, para las familias de ingresos altos subió un 632%, para los ingresos medios un 911% y para los sectores de menores ingresos un 984%. Con respecto al gas natural, los aumentos fueron del 1692% en nivel alto, 2056% en nivel medio y 2394% en nivel bajo”.

Para visibilizar el impacto directo en los hogares santacruceños, la senadora exhibió en el recinto una factura de la localidad de 28 de Noviembre: “En el 2023 pagaba 2.880 pesos y hoy le vino una factura de 283.110 pesos”.

Hacia el final de su intervención, la representante de Santa Cruz apeló a una revisión de las políticas económicas vigentes: “Estamos viviendo en una incertidumbre; esta política económica es una verdadera licuadora. Es momento de preguntarnos con seriedad por qué tanta crueldad. Pediría que el Gobierno Nacional cambie su mirada, esta economía de boutique, por una economía de siembra. Oscar Wilde dijo una frase que me gusta mucho: ‘Una economía que conoce el precio de todo, pero no conoce el valor de nada’. Sembremos un horizonte. Quiero una Argentina para los argentinos”.