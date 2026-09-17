Wanda Nara vuelve a convertirse en el centro de atención del mundo del espectáculo; tras confirmar que protagonizará un docu-reality en alianza con Disney, se filtraron los impactantes detalles económicos del contrato que firmó la empresaria por la primera temporada del proyecto.

La información fue revelada por Marina Calabró en “Primicias Ya” (América TV), quien detalló que, el acuerdo, se concretó a través de una reconocida productora italiana que presentó la propuesta a la plataforma de streaming; de hecho, el rodaje de la tira ya comenzó sus primeras grabaciones en la ciudad de Milán.

Los detalles del millonario contrato de Wanda Nara

Según el documento expuesto al aire, la conductora percibirá un total de 500.000 euros solo por la primera entrega del ciclo; el esquema de cobro, de sus honorarios, quedó pautado en tres etapas clave:

300.000 euros abonados en la fecha de inicio del rodaje.

100.000 euros al dar por finalizadas las grabaciones.

100.000 euros restantes al momento del estreno oficial en la plataforma.

De esta manera, la mediática vuelve a sellar un acuerdo comercial de peso internacional, sumando una nueva producción a su carrera, esta vez, de la mano del gigante del entretenimiento y con locaciones europeas.

¿Cuándo se estrena el reality de Wanda Nara?

Por el momento, Disney+ no confirmó una fecha exacta de estreno; la plataforma solo adelantó que, la producción, llegará “muy pronto” y que estará disponible, de manera exclusiva, dentro de su servicio de streaming.

El nuevo reality promete seguir de cerca a Wanda en diferentes escenarios y mostrar aspectos de su vida como madre, empresaria y figura pública, además de abordar algunos de los momentos que generaron mayor repercusión alrededor de su figura.

Leé más notas de La Opinión Austral