El juez federal Ariel Lijo defiende su candidatura para integrar la Corte Suprema de Justica ante la Comisión de Acuerdos del Senado, luego de haber sido postulado a principios de año por el presidente Javier Milei. Los senadores y senadoras que integran la comisión le formulan preguntas para evaluar la idoneidad del aspirante al cargo.

Una de ellas, la senadora Alicia Kirchner (Unión por la Patria), la única santacruceña integrante de la comisión de Acuerdos de la Cámara Alta tomó la palabra en la audiencia pública para preguntarle al juez Ariel Lijo, sobre la baja de la edad de imputabilidad a los menores.

–Alicia Kirchner: Simplemente un pensamiento ¿Le parece constitucional acusar penalmente a niños de 13 años, dado que la convención internacional en el año 89’ trabajó sobre este tema, después a nivel nacional lo hicimos en el 90’ y forma parte, obviamente, de la Constitución del 94’ en los convenios internacionales?

–Ariel Lijo: Buenas tardes, señora Senadora. Efectivamente, la Convención de los Derechos del Niño impone límites para la regulación de determinadas conductas. Me parece que va a haber que ser muy cuidadosos en esa regulación, en la edad, en el régimen penal que se establezca y en la responsabilidad penal. Argentina ya tiene un régimen de responsabilidad penal de la minoridad a partir de los 16 años; puede mejorarse seguramente, como le decía en otras oportunidades, el mundo cambia y evoluciona, y las realidades sociales se van modificando. Lo que sí me parece que es algo muy importante, más allá de que efectivamente la regulación tiene que ser cuidadosa y tiene que respetar la convención, como usted señala correctamente. No puedo explayarme respecto exactamente de lo que pienso, de qué debería hacerse o qué no, porque es una cuestión que está en discusión y en este momento está en debate en la sociedad y seguramente va a ser producto del Congreso. Lo que sí les quiero decir es que las herramientas penales son solo una herramienta más, no son una solución integral. Ni siquiera le diría que son la más importante.