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La Policía Federal Argentina (PFA) realizó una serie de allanamientos en las ciudades de Rosario y Acebal, provincia de Santa Fe, en el marco de una investigación por el presunto robo, acopio y venta ilegal de medicamentos provenientes de distintos centros de salud. Los procedimientos fueron supervisados por el Ministerio de Seguridad Nacional y permitieron secuestrar numerosos fármacos y elementos considerados relevantes para la causa.

Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado Federal de Garantías de Venado Tuerto, a cargo del juez Aurelio Cuello Murúa, luego de una serie de tareas investigativas desarrolladas por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la fuerza federal.

La investigación está relacionada con los operativos realizados en junio de 2026 por la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario de la PFA en las localidades de Rosario, Acebal y Wheelwright.

En aquella oportunidad, los investigadores avanzaron sobre una presunta maniobra de desvío de medicamentos de distintos establecimientos sanitarios, entre los que se encontraban 243 ampollas de fentanilo. Como resultado de esos procedimientos, fueron detenidos un cirujano y un enfermero, señalados como presuntos principales responsables de las maniobras ilícitas.

A partir de esos hallazgos, la Fiscalía Descentralizada de Venado Tuerto solicitó profundizar las tareas para determinar el origen de los medicamentos secuestrados y reconstruir el circuito ilegal por el que habrían sido sustraídos y comercializados.

La investigación fue impulsada por el fiscal general y jefe de la Unidad Fiscal de Rosario, Federico Reynares Solari, junto con la auxiliar fiscal Rocío Soledad Estrada.

Siete personas investigadas por el presunto circuito ilegal

Mediante distintos análisis y cruces de información, los investigadores determinaron que los medicamentos bajo investigación coincidían con productos registrados en los inventarios de tres sanatorios ubicados en Rosario y Acebal.

En el avance de la causa, los efectivos identificaron a cinco mujeres y dos hombres, la mayoría empleados de los centros de salud investigados, que tendrían vínculos directos con los dos detenidos en la primera etapa del expediente.

Según la hipótesis investigativa, estas personas podrían haber participado en distintas etapas de la maniobra, entre ellas la presunta sustracción, el almacenamiento y la posterior comercialización ilegal de los fármacos.

Con los elementos reunidos, se identificaron ocho domicilios vinculados con la causa en Rosario y Acebal. Entre los lugares señalados se encontraban tres sanatorios y una farmacia.

Qué secuestró la Policía Federal durante los allanamientos

Durante los procedimientos, los efectivos notificaron de la causa a todas las personas investigadas, todas mayores de edad y de nacionalidad argentina.

Además, incautaron una importante cantidad de medicamentos en ampollas que no contaban con recetas ni indicaciones médicas, junto con documentación que podría contribuir a esclarecer las maniobras investigadas.

Entre los elementos secuestrados se encuentran:

Ampollas con distintos medicamentos.

Libros contables y remitos.

Una computadora portátil.

Ocho teléfonos celulares.

Documentación de interés para la investigación.

Todo el material quedó a disposición de la Justicia Federal para avanzar con el análisis de las pruebas y determinar las posibles responsabilidades penales de los involucrados.

De qué se acusa a los investigados

La causa se tramita por los delitos de defraudación contra la administración pública, estafa y otras defraudaciones, previstos en el artículo 174 del Código Penal, de acuerdo con la información difundida por la Policía Federal Argentina.

La investigación busca establecer cómo se habría desarrollado el presunto circuito de desvío de medicamentos, qué participación habría tenido cada una de las personas involucradas y si existieron otras conexiones dentro de los establecimientos sanitarios.

Por el momento, las personas notificadas permanecen bajo investigación y su eventual responsabilidad deberá ser determinada por la Justicia.