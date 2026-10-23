En una entrevista a cargo de Luis Jairala para el programa “Ultra Fiesta”, Lali Espósito dio detalles detrás de una de las escenas más comentadas de sus últimos shows: la performance junto a Tini Stoessel y Marilina Bertoldi interpretando “Like a Virgin”, de Madonna, en su último concierto en River Plate.

Todo comenzó pocas semanas antes de la fecha, mientras la cantante trabajaba con su equipo en la oficina. “Faltaban pocas semanitas para el concierto, el último concierto en River Plate, y estoy en la oficina, trabajando con mi equipo, y, de pronto, se me viene la imagen, pero real la foto, como las dos de novia, como que de pronto lo veo y digo: ‘¿Qué hago? ¿Le escribo?’”, indicó Espósito.

La artista reconoció que su vínculo con Tini, hasta entonces, se limitaba a haberse cruzado en distintas ocasiones. “Yo la conozco a Tini de cruzarnos; la respeto mucho, es una profesional increíble, pero nunca habíamos compartido así, directamente juntas haciendo una canción”, explicó.

El principal obstáculo era la agenda de Stoessel, de quien sabía que “andaba con su rgira “Futttura” por un montón de lados”. “No sabía si estaba en Argentina, si iba a poder estar, pero vi la foto y dije: ‘Bueno, no sé, yo le pregunto, me la juego y le pregunto a ver si puede, si quiere, si le dan ganas’; por supuesto, dentro de su agenda ajetreada”, prosiguió.

En aquella imagen mental también aparecía Bertoldi, a quien Lali definió como “mi artista del rock argentino favorita actual”. “Es una artista joven increíble que aparece, también, en ese cuadro con su guitarra, representando muy bien nuestro rock argentino”, añadió; con esa foto de las tres en la cabeza, les escribió a ambas con un mensaje directo: “Chicas, ni idea, tuve esta idea, díganme ‘no me llames nunca más’ o ‘ahí estoy’”.

La respuesta de la cantante de “Cupido” fue inmediata. “Me dijo: ‘Mirá, estoy de gira, pero me parece una idea increíble’”, recordó; el detalle que terminó de sellar la propuesta fue que ambas se casan este mismo año, lo que le daba un sentido especial a la elección de “Like a Virgin” de Madonna. “Las dos nos casamos este año. entonces, el chiste de las dos de novia cantando una canción icónica de la reina total como “Like a Virgin” fue como algo que dijo: ‘No sé cómo voy a hacer con mi agenda, pero tengo que estar ahí’”, rememoró.

Espósito se mostró agradecida con su colega por haber reorganizado toda su logística. “Yo estoy muy agradecida con ella porque, realmente, ha movido toda su agenda, sus fechas y sus compromisos para estar ese día en Buenos Aires”, afirmó; oudieron ensayar el día anterior al show, y Lali destacó la generosidad de Stoessel: “Fue muy generosa con su agenda, con su tiempo, con su don de gente; ella es muy adorable, muy divina, igual que Marilina y las dos vinieron; sucedió ese momento icónico que trajimos la historia del pop un poco al suelo argentino”.

La conversación con Jairala, también, abordó la supuesta rivalidad entre ambas artistas, un relato que las acompañó durante años; cuando el periodista señaló que siempre las quisieron poner como rivales, al estilo de lo que se hacía con Britney Spears y Christina Aguilera, Lali respondió sin dudar: “Toda la vida, toda la vida”, y, profundizó: “Ella es una estrella total desde que es muy niña. Yo trabajo desde muy niña, también, y siempre nos comparaban, que en algún punto decís: bueno, ella es una estrella del pop, yo también hago acá mi pop, no sé qué. Y siempre nos ponían ahí como en comparación, siendo muy diferentes, la verdad, una de la otra, haciendo, incluso, a vece, cosas muy distintas musicalmente, pero… bueno, dos mujerones, vamos a decirlo, argentinas”.

La cantante de “Fanático” reconoció que la actriz de Violetta es además “artista internacional muy fuerte” y que siempre las ubicaron en un lugar de competencia. “A mí me pareció muy bonito tener la oportunidad de demostrar que en la vida real uno es colega, uno se lleva bien, uno comparte música, puede compartir performance como esa y pasarla bien y, para mí, fue importante estar junto a ella y siento que para ell, también. Y fue muy bonito lo que pasó. Yo, todavía sigo con esa foto mental”, reflexionó.

Cuando Jairala remarcó que, tras esa performance, al público no debería quedarle duda de que no existe rivalidad entre ambas, Lali cerró con humor: “Chicos, por favor, córtenla, córtenla”.

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