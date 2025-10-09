Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El juez de San Isidro, Lino Mirabelli, ordenó este jueves un allanamiento en la vivienda del diputado José Luis Espert, ubicada en Beccar, en el marco de la causa que investiga una presunta maniobra de lavado de dinero. La medida fue ejecutada por oficiales judiciales, quienes ingresaron al domicilio del legislador, que recientemente pidió licencia en la Cámara de Diputados. Además, durante esta mañana se constató la clausura de sus dos oficinas en el Congreso.

La investigación está centrada en los aportes económicos que el empresario Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico y con extradición confirmada por la Corte Suprema de Justicia, habría realizado a Espert.

Dos causas abiertas por presunto lavado

El diputado está actualmente involucrado en dos causas judiciales distintas. Por un lado, el juez Lino Mirabelli, de San Isidro, lleva adelante el expediente iniciado tras la denuncia del dirigente social y candidato Juan Grabois, donde se investiga una transferencia de 200 mil dólares que habría tenido como beneficiario a Espert.

En este caso, el fiscal Federico Domínguez imputó al diputado y el juez Mirabelli ordenó una serie de medidas sobre sus bienes y cuentas bancarias. Según trascendió, la Cámara de Diputados aprobó anoche el pedido del magistrado para poder avanzar con esas diligencias.

Por otro lado, en los tribunales federales de Comodoro Py, el juez Marcelo Martínez De Giorgi investiga una causa vinculada a los 36 vuelos que Espert habría realizado en aviones del empresario Fred Machado durante la campaña presidencial de 2019.

La causa de los vuelos de campaña

La causa de los vuelos se inició en abril de 2021 a partir de una denuncia presentada por el dirigente Adrián Bastianes, quien señaló presuntas irregularidades en los viajes del entonces candidato presidencial.

Esta semana declaró como testigo Horacio Rodríguez, accionista de la empresa Med Aviación S.A., una de las firmas que habría concesionado aeronaves pertenecientes a Machado.

El juez Martínez De Giorgi ya pidió la certificación de la causa que tramita en San Isidro, a cargo de Mirabelli, para analizar la posibilidad de unificar las investigaciones, dado que ambas apuntan a presuntos aportes ilegales y maniobras de lavado de activos vinculadas al entorno del empresario detenido.

Pedido de traslado de la causa a Comodoro Py

En medio del avance de las investigaciones, José Luis Espert solicitó que la causa de lavado de dinero pase de San Isidro a Comodoro Py, con el argumento de que el caso tiene conexidad con la investigación que ya tramita allí por los vuelos realizados durante la campaña presidencial de 2019.

El juez Martínez De Giorgi analiza el pedido mientras continúa reuniendo documentación sobre las operaciones financieras y los vínculos entre Espert y Machado.

Contexto y próximos pasos judiciales

El escándalo que involucra al diputado libertario se produce luego de que la Corte Suprema confirmara la extradición de Federico “Fred” Machado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico y lavado de dinero.

Mientras tanto, la Justicia argentina avanza en determinar si existieron transferencias, vuelos y aportes económicos que vinculen directamente al empresario con la campaña electoral de Espert en 2019.

El juez Mirabelli continuará con las medidas dispuestas en el allanamiento, mientras que en Comodoro Py se aguarda una resolución sobre la posible acumulación de causas, lo que podría redefinir el futuro judicial del diputado.