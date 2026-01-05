Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Gabriela Granata, licenciada en periodismo y directora periodística del diario BAE Negocios, analizó por LU12 AM680 el impacto de las acciones de Estados Unidos contra Venezuela en el reciente ataque militar.

“Podemos establecer tres alternativas. Hay dos que planteó directamente Donald Trump al anunciar la captura de Nicolás Maduro, vinculadas a las causas de narcoterrorismo por las cuales hoy se presenta ante el Tribunal de Nueva York. El segundo punto, que en principio no tendría por qué estar vinculado con lo anterior, es el tema petrolero“, señaló al inicio de su análisis.

Agregó que “existe una tercera cuestión relacionada con el último proceso electoral: las denuncias de irregularidades, el fraude y la falta de reconocimiento internacional. Recordemos que hasta Brasil —un aliado geopolítico y más afín al gobierno de Maduro— le pidió finalmente que mostrara las actas, algo que nunca sucedió”.

La estrategia de Estados Unidos

La comunicadora precisó que el “gobierno de Trump fue inteligente al plantear que el ataque a Venezuela para capturar a Maduro estaba vinculado a las causas de narcoterrorismo que operan en Estados Unidos”.

Sin embargo, advirtió que cuando Trump introdujo el tema petrolero, quedó claro que su interés real no es solo el narcotráfico, sino el control político sobre un país que posee las principales reservas petroleras del mundo (diez veces superiores a las de EE. UU.).

“Dejo de lado el tema político porque Estados Unidos, de forma estratégica, no lo enfatiza para evitar debates sobre soberanía y procesos internos. Pero se apura en decir que establecerá un gobierno afín para realizar reformas petroleras y generar más oferta”, marcó.

Para la Gabriela Granata se superponen los conflictos. “Primero, cabe preguntarse si es lícito que una potencia extranjera realice un operativo en Caracas para capturar a quien es el presidente de una nación. Me parece que los organismos internacionales estuvieron flojos en este punto”, dijo.

La inoperancia de los organismos internacionales

En su diálogo con la “Decana de la Patagonia”, recordó que se reunía el “Consejo de Seguridad de la ONU, pero Estados Unidos tiene derecho a veto. Ya conocemos el final de esa película; es la eterna contradicción del Consejo de Seguridad. Cuando hay un conflicto importante y uno de los cinco miembros permanentes está involucrado, nunca se puede avanzar”.

Recordó que Argentina conoce esa realidad esto por el caso Malvinas y los llamados al diálogo a Gran Bretaña que llevan décadas. “Los organismos internacionales se muestran incapaces de resolver conflictos cuando hay una superpotencia involucrada. Ante esto, ¿cuál podría ser la contraofensiva de China o Rusia? Esperemos que no haya una escalada, pero debe haber un llamado a la racionalidad y al respeto al derecho internacional”, sostuvo.

El impacto en los mercados y la economía argentina

Otro de los aspecto analizados fue el impacto del accionar militar en los mercados energéticos mundiales. “Los mercados internacionales están reaccionando. Las acciones de las compañías petroleras (que actuarán en Venezuela) se dispararon alrededor de un 18% al abrir los mercados”.

“Para Argentina, esto plantea muchas variables. Si Trump restablece la infraestructura energética venezolana para producir más, la sobreoferta hará caer el precio del petróleo (que ya ronda los 57-60 dólares). Esto impactaría negativamente en Vaca Muerta y en los pozos maduros de Santa Cruz“, además “si hay resistencia en Venezuela y se produce un bloqueo, el precio podría dispararse a 90 dólares, como ocurrió en el conflicto de Israel”.

En este nuevo escenario de tensiones en el mundo de los hidrocarburos, Granata precisó que “los inversores ahora dudarán: ¿seguirán mirando a Vaca Muerta o verán la oportunidad de negocio que se abre en Venezuela bajo control estadounidense? Para los mercados emergentes, cuando EE. UU. asegura rentabilidad atada al dólar en su propia esfera, siempre es preferible”.

Recordó que Argentina hizo esfuerzos para promoverl el desarrollo industrial de los yacimientso convencionales “como los recientes acuerdos de retenciones para beneficiar a las empresas, pero Venezuela tiene la mayor reserva mundial. Con un gobierno como el de Javier Milei, que es hiperdependiente de Estados Unidos, pasamos a ser casi un gobierno subsidiario”.

El nuevo orden internacional

“Estamos ante una amenaza global donde Estados Unidos mueve todas las fichas solo: extrae a Maduro, presiona a la vicepresidenta y advierte al sector militar de Diosdado Cabello que tienen tropas superiores”, “no es la primera vez que lo hace. A Europa la acorraló exigiéndoles duplicar presupuestos militares bajo la amenaza de retirar el apoyo de la OTAN. Hay un gran negocio armamentista detrás; incluso Argentina está comprando aviones recientemente”, recordó.

Finalmente, sostuvo que “este desconfiguramiento internacional genera la sensación de que vale todo. Es evidente que Trump es un dirigente que no se detiene ante las formalidades ni los marcos internacionales tradicionales”, concluyó.